النائب عمرو درويش يكشف عن واقعة إخراجه من مؤتمر شقيقة علاء عبد الفتاح



النائب عمرو درويش النائب عمرو درويش



كشف النائب في مجلس النواب المصري، عمرو درويش، عن رده على واقعة إخراجه من مؤتمر شقيقة علاء عبد الفتاح، بعد حديثه عن عدم جواز الدفاع عن مجرم جنائي في مصر.



وأوضح درويش في تصريحات لـRT، أن "تصرف أمن الأمم المتحدة معه يدل على الازدواجية في المعايير ويثير تساؤلات حول معايير التزام الأمم المتحدة بالمواثيق والمعادهدات الدولية، ومسألة تطبيقها لبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".



وتابع درويش: "رأيي عبرت عنه بمنتهى الهدوء والسلمية، وقوبل هذا الرد بعنف وبقمع وبتجاوز، وهذا الأمر شاهدناه في الفيديوهات المنتشرة".

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وأوضح أن "الدولة المصرية سمحت بوجود المظاهرات والنشطاء السلميين، وأنا كمواطن مصري لا أستطيع أن أقبل التدخل في الشؤون المصرية، واستدعاء المجتمع الدولي للضغط على مصر بهذه الطريقة غير مقبول، ومسألة دفاع الأمم المتحدة عن مجرم جنائي غير مقبولة".ونوه بأن "هناك حالة من الترصد الشديدة بمجتمعاتنا، وهناك محاولات للصيد في الماء العكر والضغط على الدولة المصرية وهذا شيء لن يقبله أي مواطن مصري بعيدا عن كوني نائبا منتخبا من الشعب في مصر".وقال النائب عمرو درويش إن "دعاة الحقوق والعدالة تعاملوا معي بأسلوب يثير تساؤلا كبيرا جدا، هل تطبق الأمم المتحدة معايير العدالة والحريات والحقوق كما تطلقها في كل محافلها أم لا؟".وشدد على أن "هذه الدول تتبنى الدفاع عن مجرم جنائي، وهذا يثير المزيد من الشكوك في هذه المجتمعات.. هل يقبلوا الدفاع عن سجين جنائي لديهم والمطالبة بالإفراج عنه".