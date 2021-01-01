لأول مرة .. السيسي يصدر قرارا بشأن أميرة سعودية وشقيقها

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السيسي


أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا غير مسبوق بشأن معاملة أميرة سعودية وشقيقها معاملة المصريين.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس المصري بمعاملة الأميرة، نوف بنت مقرن بن ممدوح آل سعود، والأمير عبد العزيز بن مقرن بن ممدوح آل سعود (يحملان الجنسية السعودية) المعاملة المقررة للمصريين بالنسبة لتملك أرض.

ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول الأرض التي سيمتلكها كل من الأميرة نوف وشقيقها في مصر.

المصدر: vetogate

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