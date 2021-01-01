روسيا توجه اتهامات لـ أمريكا بنشر الأمراض الخطيرة



روسيا توجه اتهامات لـ أمريكا روسيا توجه اتهامات لـ أمريكا

كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن بحث أجرته وسيلة إعلامية أمريكية أظهر عدد من الانتهاكات في مختبرات بيولوجية أمريكية في التعامل مع مسببات الأمراض الخطرة.



يزعم تقرير صادر عن منفذ إعلامي أمريكي أنه على مدى السنوات ال 20 الماضية، كانت هناك مئات الحوادث في المختبرات الحيوية الأمريكية، والتي تم إخفاء معظمها عن الجمهور.



على سبيل المثال، في عام 2016، وخزت طالبة دراسات عليا في جامعة واشنطن في سانت لويس إصبعها على إبرة بعد حقن فأر وإصابته بسلالة مؤتلفة من فيروس شيكونجونيا، وأبقى الطالب الحادث سريا حتى مرض. قررت سلطات الرعاية الصحية الأمريكية إبقاء هذه المعلومات عن الجمهور.

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وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن التسرب المحتمل لمسببات الأمراض مفيد للولايات المتحدة، لأنه يسمح ببيع الدواء إلى السكان المصابين.ووصفته بأنه “يانصيب قاتل مربح للجانبين”.وتأتي تصريحات زاخاروفا وسط فضيحة حول مختبرات البيولوجيا الأمريكية في أوكرانيا.ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن هذه المرافق تطور سلالات من الأمراض مثل الغدد، وحمى الخنازير الأفريقية والكلاسيكية، وأنفلونزا الطيور شديدة العدوى، ومرض نيوكاسل.واتهمت روسيا الولايات المتحدة وأوكرانيا بانتهاك اتفاقية الأسلحة البيولوجية، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1972 ووقعت عليها معظم الدول.وفي يونيو 2022، اعترفت الولايات المتحدة بتمويل 46 مختبرا حيويا في أوكرانيا.ومع ذلك، تنكر حكومة الولايات المتحدة وأوكرانيا الأغراض العسكرية لهذه المختبرات وتزعم أنها كانت للبحث السلمي.