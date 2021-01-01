تعمل Oppo على تطوير هاتف Reno 10 Pro Plus بكاميرة Periscope



Reno 10 Pro Plus Reno 10 Pro Plus

أشارت أحدث التسريبات التي نشرت على منصة Weibo إلى خطط Oppo لإطلاق هاتف Reno 10 Pro Plus بكاميرة Periscope للتكبير.



تستعد شركة Oppo للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Reno 9 في نهاية شهر نوفمبر الجاري، إلا أن التسريبات التي جاءت من “TechGoing” على منصة Weibo أكدت على أن Oppo تخطط لدعم سلسلة Reno 10 القادمة بميزة جديدة.



كانت شركة Oppo قد أطلقت هاتف OPPO Reno 10x Zoom خلال 2019، حيث جاء هذا الإصدار بتصميم مميز للكاميرة التي تدعم الإرتفاع من فتحة في الجزء العلوي للهاتف، أيضاً جاء الهاتف بتصميم مميز للشاشة.

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ولقد كانت الميزة الأبرز لهذا الإصدار في كاميرة periscope الي تدعم التكبير البصري حتى 5 مرات، والتكبير hybrid حتى 10 مرات.أيضاً قدمت Oppo عدد من الإصدارات اللاحقة من هواتف Reno إلا أن الشركة لم تدعم أي من الإصدارات اللاحقة بكاميرة periscope، لذا من المتوقع وفقاً للتسريبات أن تعود كاميرة التكبير من جديد في سلسلة Reno 10.يذكر أن تسريبات أخرى أشارت إلى أن سلسلة Reno 10 تنطلق بشكل رسمي في حدث يعقد في منتصف عام 2023، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حتى الإعلان الرسمي.