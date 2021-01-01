تعمل Oppo على تطوير هاتف Reno 10 Pro Plus بكاميرة Periscope

أشارت أحدث التسريبات التي نشرت على منصة Weibo إلى خطط Oppo لإطلاق هاتف Reno 10 Pro Plus بكاميرة Periscope للتكبير.
تستعد شركة Oppo للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Reno 9 في نهاية شهر نوفمبر الجاري، إلا أن التسريبات التي جاءت من “TechGoing” على منصة Weibo أكدت على أن Oppo تخطط لدعم سلسلة Reno 10 القادمة بميزة جديدة.
كانت شركة Oppo قد أطلقت هاتف OPPO Reno 10x Zoom خلال 2019، حيث جاء هذا الإصدار بتصميم مميز للكاميرة التي تدعم الإرتفاع من فتحة في الجزء العلوي للهاتف، أيضاً جاء الهاتف بتصميم مميز للشاشة.
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