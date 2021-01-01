تطلق ASUS جهاز Zenbook 17 Fold بشاشة OLED في السوق الهندي



Zenbook 17 Fold Zenbook 17 Fold

أطلقت شركة ASUS في السوق الهندي جهاز Zenbook 17 Fold الذي يأتي بشاشة OLED، وهو أول جهاز قابل للطي بحجم شاشة 17.3 إنش، ويضم الجيل 12 من معالجات إنتل.



يتميز جهاز Zenbook 17 Fold بشاشة OLED بحجم 17.3 إنش،ودقة عرض 2560 في 1920 بيكسل، وأبعاد 4:3، كما تدعم الشاشة إستجابة سريعة عند 0.2 مللي ثانية، أيضاً تدعم الشاشة سطوع 500 nit، وتدرج لوني من DCI-P3 بنسبة 100%.



كما تتميز الشاشة بتباين 1000000:1، وتأتي أيضاً بمعايير VESA لدعم HDR True Black 500، كما تدعم الشاشة إخراج 1.07 مليار لون، أيضاً تدعم الشاشة خفض تأثير الإضاءة الزرقاء بنسبة 70%، وتدعم الشاشة خاصية اللمس.

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ويضم الجهاز الجيل 12 من معالجات إنتل Intel Core i7-1250U، مع كرت شاشة Intel Iris Xe، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة M.2 NVMe PCIe 4.0.أيضاً يأتي الجهاز بنظام تشغيل Windows 11 Home أو Pro، وتوفر Asus للجهاز لوحة مفاتيح مميزة بمسافة إنتقال 1.4مم بتصميم أملس للمفاتيح، كما يضم الجهاز كاميرة IR بدقة 5 ميجا بيكسل لدعم تقنية Windows Hello.الجهاز يدعم أيضاً معايير US MIL-STD 810H لمقاومة أعلى، ويتميز بأبعاد 378.5 في 287.6 في 8.7 إلى 11.7مم، وعند طي الشاشة يتميز الجهاز بأبعاد 287.6 في 189.3 في 17.4 إلى 31.9مم، ويأتي الجهاز بوزن 1.99 كجم مع لوحة المفاتيح.ويضم Zenbook 17 Fold بطارية بقدرة 75WHrs، كما يأتي باثنان من منافذ Thunderbolt 4 لدعم الشاشة والطاقة، ومدخل 3.5مم Combo للصوتيات.