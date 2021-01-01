الإعلان الرسمي عن الإصدار الخاص Red Magic 7S Infinite Lagrange

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صورة الخبر: Red Magic 7S Infinite Lagrange
Red Magic 7S Infinite Lagrange

انطلق رسمياً الإصدار الخاص من هاتف Red Magic 7S Infinite Lagrange، الذي يتميز بثيم لعبة “Infinite Lagrange” الإستراتيجية.

يأتي الإصدار الخاص من هاتف Red Magic 7S Pro بتصميم طور بالتعاون مع مطوري لعبة “Infinite Lagrange” الإستراتيجية التي تتوفر للهواتف وأجهزة الحاسب.

ويتميز Red Magic 7S Pro Infinite Lagrange باللون الفضي، كما يضم محتوى الصندوق مجموعة من الملحقات.

وتتضمن الملحقات مروحة للتبريد وتدعم الإتصال بالهاتف، كما يأتي الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W.

وتقدم nubia هذا الإصدار بمواصفات تحاكي الإصدار الأصلي الذي يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.80 إنش، بمعدل تحديث 120Hz، وسطوع 600 nit، كما تتميز الشاشة بدقة 1080 في 2400 بيكسل.

كما يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، ويتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية بذاكرة عشوائية 12 أو 16 أو 18 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت أو سعة 1 تيرابايت.

ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 135W، ويضم الهاتف كاميرة رئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر Macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وتأتي كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

المصدر: بوابه المتميز

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