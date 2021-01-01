مواصفات و سعر جوال Pocket S القابل للطي من هواوي



Pocket S Pocket S

تستعد شركة هواوي الصينية لطرح جوال Pocket S الجديد.



وهو الجوال الثاني القابل للطي من هواوي بعد P50 Pocket الذي تم طرحه العام الماضي.



ويعد Pocket S جوالًا منافسًا آخر لجوالات سامسونج القابلة للطي، مثل Galaxy Z Flip.

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-مواصفات جوال Pocket S:– التصميمأولًا: سيأتي جوال Pocket S بصفيحة جرافيت فائقة الرقة وقابلة للانحناء لتبريد درجة حرارة الجهاز.وتؤكد هواوي أن آلية الجناح الخاصة بالمفصلة تم فتحها وإغلاقها 400 ألف مرة في الاختبار لضمان متانتها.– الشاشةثانيًا: سوف يحتوي Pocket S الجديد من هواوي على شاشة إعلام دائرية صغيرة على ظهر الجهاز.ويتميز الجوال الجديد بشاشة داخلية مرنة:قياس 6.9 بوصة.من نوعبدقة 2790 × 1188 بيكسل.تدعم معدل تحديث قدره 120 هرتز، بالإضافة إلى معدل أخذ العينات الذي يعمل باللمس 300 هرتز.هذا إلى جانب شاشة ثانوية بقياس 1.4 بوصة، من نوع OLED وبدقة 340×340 بيكسل.كما يمكن أن تعمل كمحدد منظر للكاميرا وإظهار الإشعارات والمزيد.– الكاميراوسيحتوي Pocket S على كاميرا خلفية مزدوجة.الكاميرا الرئيسية ستأتي بدقة 40 ميجا بيكسل، متصلة بكاميرا للتصوير الفائق العرض بدقة 13 ميجا بيكسل، إلى جانب مستشعر للتركيز التلقائي الليزري Laser AF.هذا بالإضافة إلى كاميرا أمامية ضمن ثقب في الشاشة بدقة 10.7 ميجا بيكسل.– الأداءعلاوة على ذلك سوف يتضمن Pocket S معالجًا ثماني النوى من نوع Snapdragon 778G.كما سيعمل جوال هواوي القابل للطي الجديد بنظام التشغيل Harmony OS 3.0.وبالإضافة إلي ذلك سيأتي Pocket S مع الكثير من التطبيقات المثبتة مسبقًا لسوق الشركة المحلي كبديل لخدمات وتطبيقات جوجل.– التخزينسيصل Pocket S مقترنًا بـ:ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجا بايت.ذاكرة تخزين داخلية بسعات 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت، حتى ما يصل إلى 256 جيجا بايت قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.– البطاريةوبالإضافة إلى ذلك سيتميز الجوال الجديد من هواوي ببطارية بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 40 وات.– الألوانكذلك سيتوافر Pocket S الجديد بـ 5 ألوان هي: الأسود، والأخضر، والأزرق، والوردي، والأصفر.– السعرأخيرًا يصل جوال Pocket S القابل للطي الجديد من شركة هواوي الصينية مقابل سعر 820 دولارًا لخيار بسعة 8 + 128 جيجا بايت.