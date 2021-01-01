يطلق Signal ميزة مشاركة الصور مع الأصدقاء.. تعرف عليها



Signal Signal

أصدر Signal الآن ميزة شبيهة بـ Snapchat سريعة الزوال يمكنك استخدامها لمشاركة الصور مع الأصدقاء، وتتيح لك ميزة Signal الجديدة نشر الصور التى ستظل قابلة للعرض على التطبيق لمدة 24 ساعة، ما لم تمسحها قبل انتهاء الوقت، وفقا لتطبيق انجادجيت. وتقول Signal إنه مثل كل شيء متاح على تطبيقه، فإن القصص مشفرة من طرف إلى طرف ولن تكون مرئية إلا للأشخاص الذين اخترت مشاركتها معهم. ويمكن أن يكون هؤلاء الأشخاص جميعًا في جهات اتصالك الذين يستخدمون التطبيق، إلى جانب أي شخص أجريت معه محادثة فردية أو وافقت على طلب رسالته ، حتى لو لم تضفهم مطلقًا. ويمكنك أيضًا إنشاء قصص مخصصة ستكون متاحة فقط لتحديد المشاهدين الذين تختارهم - على سبيل المثال، زملائك أو الأشخاص الذين لديهم نفس الاهتمامات، بالإضافة إلى ذلك يمكنك مشاركة القصص مع المجموعات الموجودة، ولاحظ أن كل شخص في هذه المجموعة سيكون قادرًا على رؤية ما تشاركه، حتى أولئك الذين لم تتفاعل معهم مطلقًا في الدردشات الفردية. وبالنظر إلى أن Facebook و Instagram لهما بالفعل ميزات مماثلة ولا يزال Snapchat موجودًا، يبقى أن نرى ما إذا كان تطبيق Signal يمكن أن يجعل الناس يستخدمون التطبيق أكثر. وتتوفر الآن قصص Signal على تطبيق Android و iOS الخاص بها، و"ستتوفر قريبًا" على سطح المكتب أيضًا، وإذا كنت تفضل عدم مشاهدة قصص جهات الاتصال الخاصة بك، أو إذا لم تكن مهتمًا بنشر قصصك الخاصة، فيمكنك دائمًا إلغاء الاشتراك بالانتقال إلى "الإعدادات" وتشغيل "إيقاف تشغيل القصص".