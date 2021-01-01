أبل قد تؤخر إطلاق نظارات الواقع المعزز

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أبل

كشفت تقارير سابقة أن شركة أبل تعمل على تطوير نظارات AR (جهاز الواقع المعزز) لفترة طويلة وكان من المتوقع إطلاق الجهاز الجديد قريبًا، ومع ذلك ، يدعي تقرير جديد أن شركة التكنولوجيا العملاقة قد تضطر إلى تأخير إطلاق نظارات AR القادمة. ووفقًا لتقرير صادر عن Marketwatch ، قد تطلق أبل جهاز نظارات الواقع المعزز بعد بضع سنوات أخرى، ومع ذلك ، من المتوقع أن تطلق الشركة سماعة AR / VR في عام 2023 وأن شركة آبل في طريقها لتحقيق الهدف ، كما يضيف التقرير. لماذا تؤخر أبل إطلاق نظارات الواقع المعزز

في وقت سابق ، زعمت شائعات أن شركة آبل قد تطلق جهاز الواقع المعزز في عام 2024، وفي العام الماضي ، أضاف المحلل Ming Chi-Kuo أيضًا أن نظارات أبل AR يمكن إطلاقها بحلول عام 2025، ويتناقض التقرير الجديد مع هذا التنبؤ ويدعي أن الشركة قد أجلت الإطلاق، و من نظارات AR الخاصة بها حتى عام 2025 أو 2026، ووفقًا للتقرير، اضطرت شركة أبل إلى تأخير إطلاق أجهزتها بشكل أساسي بسبب بعض مشاكل التصميم.

ولا يحدد التقرير مشكلة التصميم التي تواجهها الشركة، من الجماليات إلى التصميم الفني ، قد تكون هذه منطقة واسعة وقد تواجه أبل مشكلات على أساس واحد أو عدة أسباب، فيما يعتقد الرئيس التنفيذي تيم كوك أيضًا أن هذه التكنولوجيا هي الشيء الكبير التالي وستؤثر على كل شيء. وفي الوقت الحالي ، يبدو أن أبل تواجه تأخيرات في إطلاق أجهزة AR ، لكن بعض الأجهزة مثل iPhone تتضمن بالفعل عناصر AR، ويتعين على المستخدمين انتظار المزيد لمعرفة ما تقدمه الشركة حتى تصل أجهزتها إلى السوق.

المصدر: السلطة

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