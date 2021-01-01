يرفع وكيل رينو أسعار ستيب واي 2022 في السوق المصري



رينو رينو

أعلنت مؤخرا شركة EIM (وكيل رينو في مصر) عن تقديمها قائمة سعرية جديدة لموديل 2022 من سيارتها رينو ستيب واي التي تنتمي لفئة مركبات SUV وكروس أوفر الرياضية، حيث بلغت هذه الزيادة 79 ألف جنيه، وبذلك أصبح سعر السيارة كالتالي:



- فئة SW من 310 إلى 389 ألف جنيه (زيادة 79 ألف جنيه).



- فئة SW NAV من 320 إلى 399 ألف جنيه (زيادة 79 ألف جنيه).

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ويحمل هذا الموديل محرك بسعة 1600 سي سي وبقوة 110 حصان، و148 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي، وتبلغ سعة خزان الوقود بهذه السيارة 50 لتر، بينما تبلغ سعة التخزين بحقيبة السيارة الخلفية ما يعادل 320 لتر.أما عن التجهيزات المتاحة بهذه السيارة في مصر فهي كالتالي:- وسائد هوائية أمامية.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.- مقعد سائق قابل لتعديل ارتفاعه يدويا.- مصابيح أمامية هالوجين.- مصابيح أمامية نهارية LED.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- سنسور خلفي لركن السيارة.- كاميرا خلفية.- نوافذ أمامية وخلفية كهربائية.- تكييف هواء يدوي.- مرايات جانبية كهربائية.- مثبت سرعة.- عجلة قيادة متعددة الوظائف وقابلة للتعديل مغطاة بالجلد ومزودة بمؤازرة الكترونية (باور ستيرينج).- شاشة 7 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام ملاحي.- مقاعد مغطاة بالقماش.