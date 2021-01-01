زيادة أسعار سيارات MG الجديدة بالسوق المصري



MG MG

تقدم شركة المنصور للسيارات الوكيل المحلي لسيارات MG عدة موديلات من الشركة في السوق المصري، لكن تعتبر أكثرهم تميزا منسيارة MG5، وذلك لأنها سيارة MG الأرخص في مصر، حيث تم الإعلان عن أحدث قائمة سعرية لهذا الموديل كالتالي بعد زيادتها:



- فئة أولى من 390 إلى 420 ألف جنيه (زيادة 30 ألف جنيه).



- فئة ثانية من 415 إلى 450 ألف جنيه (زيادة 35 ألف جنيه).

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- فئة ثالثة من 435 إلى 475 ألف جنيه (زيادة 40 ألف جنيه).ويتم طرح هذه الفئات الثلاثة بنفس المحرك المكون من 4 أسطوانات، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 120 حصان و150 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:الفئة الأولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- مثبت سرعة.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات قابلة للتعديل.- كمبيوتر رحلات.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- نظام مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.- مصابيح أمامية هالوجين وخلفية LED.- مرايات جانبية كهربائية.الفئة الثانية:وتشمل التجهيزات السابقة بالإضافة إلى:- مصابيح أمامية نهارية LED.- سنسور خلفي.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 16 بوصة.- شاشة 8 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام لتشغيل المحرك بدون مفتاح.- عجلة قيادة مغطاة بالجلد.الفئة الثالثة:وتشمل التجهيزات السابقة بالإضافة إلى:- وسائد هوائية جانبية.- مكابح يد كهربائية.- مصابيح أمامية LED.- شاشة 10 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- فتحة سقف.- نظام كاميرات بزاوية 360 درجة حول السيارة.- مقاعد جلدية.- مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيا.- شاشة 10 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.جدير بالذكر أن محرك هذه السيارة يبلغ متوسط استهلاكه للوقود 47 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة، وتقدم المنصور للسيارات هذا الموديل محليا بضمان 6 سنوات أو 150 ألف كيلومتر (أيهما أقرب).