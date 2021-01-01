زيادة أسعار سيارات سانج يونج موديل 2022 الى 86 ألف جنيه

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سانج يونج

أخطرت شركة عربيات الوكيل الرسمي للعلامة التجارية الصينية سانج يونج في مصر، شبكة موزعيها في السوق المحلية بزيادة جديدة في أسعار سيارات سانج يونج موديل 2022، تتراوح بين 70 ألف جنيه إلى 86 ألف جنيه، على جميع الطرازات المتاحة، وهي سانج يونج تيفولي، وسانج يونج “XLV”.

أسعار سيارات سانج يونج تيفولي 2022
صعدت أسعار سيارات سانج يونج تيفولي 2022 الفئة الأولى “comfort” لتسجل أسعارها من 510 آلاف جنيه إلى 580 ألف جنيه، وبالنسبة للفئة الثانية “style plus” ارتفعت أسعارها بنحو 655 ألف جنيه بدلًا من 570 ألف جنيه.

أسعار سانج يونج XLV موديل 2022
أما بالنسبة للسيارة سانج يونج XLV موديل 2022 فقفزت أسعار الفئة الأولى “comfort” بسعر 595 ألف جنيه بدلًا من 530 ألف جنيه، وسجلت أسعار الفئة الثانية “style” بنحو 665 ألف جنيه بدلًا من 579 ألف جنيه.

مواصفات سيارات سانج يونج
وتنتمي سيارات سانج يونج لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “SUV”، ذات ناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك، وتمتلك محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 128 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن/ متر.

المصدر: Egypt Automotive

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