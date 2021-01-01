زيادة جديده على أسعار سيارات فيات تيبو تكسر حاجز 100 ألف جنيه

أعلنت شركة داينامكس أوتو، الوكيل الحصري للعلامة التجارية الإيطالية فيات في مصر، عن ارتفاع أسعار سيارات فيات تيبو 2022 ، بقيمة وصلت إلى 100 ألف جنيه على النسختين السيدان والهاتشباك.
فيات تيبو موديل 2022
وسجلت أسعار فيات تيبو موديل 2022 في الفئة الأولى من النسخة السيدان مبلغ 500 ألف جنيه بدلًا من 400 ألف جنيه، بينما ارتفعت الفئة الثانية حتى 550 ألف جنيه، بدلا من 450 ألف جنيه، وصعدت الفئة الثالثة 600 ألف جنيه، مقارنة 500 ألف جنيه.
فيات تيبو الهاتشباك موديل 2022
بينما سجلت أسعار فيات تيبو بنسختها الهاتشباك في الفئة الأولى منها سعر 550 ألف جنيه بدلاُ من 450 ألف جنيه، وارتفعت الفئة الثانية إلى 625 ألف جنيه، مقابل 525 ألف جنيه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!