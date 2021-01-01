دراسة توضح : ذوبان الجليد بشمال شرق جرينلاند يتسبب في ارتفاع مستوى سطح البحر

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حذرت دراسة جديدة من أن ذوبان الصفيحة الجليدية، في شمال شرق جرينلاند، قد يتسبب في ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف بوصة بحلول نهاية القرن.



ويعادل المساهمة التي قدمتها الصفيحة الجليدية في جرينلاند بأكملها على مدار الخمسين عامًا الماضية، مما يعني أن معدل فقد الجليد قد تم التقليل من شأنه بشكل كبير.



استخدم باحثون من الدنمارك والولايات المتحدة بيانات الأقمار الصناعية والنماذج العددية لفحص فقدان الجليد من الغطاء منذ عام 2012.

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ووجدوا أنه يمكن أن يساهم بما يصل إلى ستة أضعاف في ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي بحلول عام 2100 مما تتوقعه النماذج المناخية حاليًا.وقال المؤلف الرئيسي شفقات عباس خان، من الجامعة التقنية في الدنمارك: "يتم ضبط النماذج بشكل أساسي على الملاحظات الموجودة في مقدمة الغطاء الجليدي ، والتي يمكن الوصول إليها بسهولة، وحيث يحدث الكثير بشكل واضح.وأضاف الدكتور خان: "يمكننا أن نرى أن الحوض بأكمله يضعف وأن سرعة السطح تتسارع، في كل عام، تتراجع الأنهار الجليدية، ونتوقع أن يستمر هذا على مدى العقود والقرون القادمة، في ظل التأثير المناخي في الوقت الحاضر، من الصعب تصور كيف يمكن أن يتوقف هذا التراجع.