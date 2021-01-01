يلغي ايلون ماسك العمل من المنزل بـ تويتر

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › يلغي ايلون ماسك العمل من المنزل بـ تويتر

صورة الخبر: ايلون ماسك
ايلون ماسك

أعلن إيلون ماسك أمس الأربعاء، عن انتهاء العمل عن بعد في تويتر، حسبما ذكرت بلومبرج.

وأرسل ماسك، الذي تولى موقع تويتر في 27 أكتوبر، رسالة بريد إلكتروني إلى موظفيه لأول مرة يوم الأربعاء الماضي، وفقًا لبلومبرج، التي راجعت البريد الإلكتروني.

كتب الملياردير في البريد الإلكتروني أنه لن يُسمح للموظفين بالعمل عن بُعد، حيث توقعت تويتر بقاء الموظفين في المكتب لمدة 40 ساعة على الأقل في الأسبوع، ما لم يمنحهم ماسك الموافقة على العمل في مكان آخر، وفقًا للبريد الإلكتروني.

كان ماسك يعد موظفي تويتر "لأوقات عصيبة قادمة" حسب بلومبرج.

كتب الرئيس التنفيذي لشركة Tesla و SpaceX أيضًا في البريد الإلكتروني أنه "لا توجد طريقة لتلوين الرسالة" حول المناخ الاقتصادي الحالي وتأثير ذلك على تويتر الذي يعتمد على الإعلان، وفقاً لموقع businessinsider.

بعد أيام من إتمام ماسك لصفقته مع تويتر، لاحظ الموظفون أن "أيام راحة" الشركة، التي نفذها مؤسس تويتر جاك دورسي، قد أزيلت من التقويمات الخاصة بهم، حسبما أفادت مصادر لـ Insider.

بينما شجع دورسي الموظفين على تجنب الإرهاق، من المعروف أن شركات ماسك الأخرى مثل SpaceX وTesla تعمل لساعات طويلة.
تم بالفعل عرض التغيير في وتيرة تويتر بعد نشر صورة على منصة التواصل الاجتماعي، تظهر مديرًا نائمًا على الأرض في مقر الشركة في سان فرانسيسكو الأسبوع الماضي.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على يلغي ايلون ماسك العمل من المنزل بـ تويتر

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
99000

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager