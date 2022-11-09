أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. ارتفاع جديد بعد هبوط الدولار



أسعار الذهب أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 في مصر، خلال التعاملات الصباحية متأثرة بهبوط سعر الدولار، وذلك بالتزامن مع صعود سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية، وسط ترقب المستثمرين لصدور التقرير المهم الذي يكشف عن بيانات التضخم الرئيسي في أمريكا.



أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر، شهد تداولات في المنطقة الخضراء على مستوى جميع أعيرة الذهب سواء أسعار جرام الذهب عيار 21 أو سعر عيار 24 وغيرهما من الأعيرة والذي نرصده في هذا التقرير.



سعر جرام الذهب اليوم عيار 21

بلغت أسعار جرام الذهب اليوم عيار 21 للبيع نحو 1225 جنيها، فيما سجل سعر شراء عيار 21 نحو 1220 جنيهًا.

قد يعجبك أيضا...

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24وصلت أسعار جرام الذهب اليوم عيار 24 للبيع إلى حدود 1400 جنيه أما سعر شراء عيار 24 يبلغ 1394 جنيهًا.أسعار الذهب اليوم في مصر الآنسجل سعر جرام الذهب عيار 18 للبيع مستوى 1050 جنيهًا، فيما بلغت أسعار شراء جرام الذهب 18 اليوم 1045 جنيها، ولامس سعر جرام الذهب عيار 14 للبيع مستوى 816.75 جينه، بينما وصلت أسعار بيع جرام الذهب عيار 14 إلى 813.25 جنيه.سعر الجنيه الذهب اليوممع صعود أسعار الذهب يرتفع بالتبعية سعر الجنيه الذهب حيث بلغ "الجنيه عيار 21 ووزن 8 جرامات" مستوى 9800 جنيه وهو غير المغلف الذي لا يشمل ضريبة أو دمغة، بينما وصل سعر الجنيه الذهب BTC وهو مدموغ ومغلف إلى نحو 10795 جنيها.توقعات سعر الدولارارتفاع أسعار الذهب اليوم جاء مدعومًا بهبوط سعر الدولار، إذ ارتفع سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية خلال التعاملات الصباحية إلى مستوى 1711.91 دولا بنسبة ارتفاع 0.30 دولار، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الدولار الأمريكي اليوم أمام سلة من عملات العالم القوية بمعدل يبلغ 0.34% مسجلاً مستوى 110.18 نقطة.وتترقب أوساط المستثمرين في العالم تقرير الولايات المتحدة الأمريكية بشأن بيانات التضخم، والتي يتحدد على إثرها نسبة رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة والتي تؤثر على أسعار الدولار وسعر الذهب أيضًا.سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلياستقرت أسعار الدولار في مصر اليوم الخميس 10 نوفمبر على المستويات السعرية المرتفعة التي حققها خلال الأيام الماضية، وبلغ سعر شراء الدولار بعد ارتفاعه في البنك الأهلي المصري 24.32 جنيه، بينما بلغ سعر بيع الدولار في البنك 24.73 جنيه.