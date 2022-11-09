قناة السويس: تفريغ 41 طن معدات بترولية بميناء غرب بورسعيد

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطاً ملحوظاً في حركة تداول السفن والحاويات المناولة حيث استقبل الميناء السفينة الهولندية EEMSLIFT ELLEN القادمة من ايطاليا حيث يبلغ طولها 111 متراً بغاطس 5 أمتار وتصل الحمولة الكلية للسفينة 5460 طن.

تتم عمليات التفريغ 41 طن طرود تتضمن طرود ومعدات ووحدات حقن لصالح شركة بلاعيم البترولية تستخدم في حقل ظهر للغاز، وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ الى ميناء الإسكندرية.

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة، تمهيداً لبدء عمليات التفريغ على الرصيف مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن.

يأتي ذلك انعكاساً للنجاحات التي أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية، في الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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