تعرف على «دريك» أكبر جبل جليدي في العالم

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعتبر أكبر جبل جليدي في العالم A-76A، قد دخل ممر "دريك"، وهو ممر مائي يتميز بتياراته سريعة الحركة، لذلك أظهرت صورة حديثة التقطها قمر اصطناعي.

وبعد انفصاله عن القارة القطبية الجنوبية منذ أكثر من عام، فإن صورة القمر الاصطناعي للجبل A-76A، تنبأت باحتمال ذوبانه بشكل سريع بعدما دخل إلى ممر "دريك".

وحسبما ذكر موقع "لايف ساينس" العلمي، فإن طول اللوح الجليدي العملاق يبلغ 135 كيلومترا، في حين يصل عرضه إلى 26 كيلومترا، أي أنه أكبر جبل جليدي في العالم.

ووفق علماء، فإنه عندما تنجرف الجبال الجليدية إلى ممر "دريك"، يتم جرها سريعا باتجاه الشرق بفعل تيارات المحيط القوية، قبل أن تُرسل شمالا لمياه أكثر دفئا، حيث تذوب تماما بعد فترة وجيزة.

وكانت مجلة "ساينس أدفانسز" قد كشفت في أكتوبر الماضي، أن A68A والذي كان أكبر جبل جليدي في العالم لنحو ثلاث سنوات، قد تمزق لنصفين بفعل تيارات المحيط القوية بعد تجنب كارثة محتملة بصعوبة.

وتصادم A68A وقتها مع جزيرة جورجيا الجنوبية في أواخر عام 2020.

وفي ذلك الوقت، فوجئ الباحثون عندما انكسر الجبل الكبير فجأة في وسط المحيط.
لكن الدراسة كشفت أن التحول المفاجئ في اتجاه وقوة التيارات المجاورة كان السبب في تفكك جبل الجليد العملاق.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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