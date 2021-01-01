تعرف على «دريك» أكبر جبل جليدي في العالم

يعتبر أكبر جبل جليدي في العالم A-76A، قد دخل ممر "دريك"، وهو ممر مائي يتميز بتياراته سريعة الحركة، لذلك أظهرت صورة حديثة التقطها قمر اصطناعي.
وبعد انفصاله عن القارة القطبية الجنوبية منذ أكثر من عام، فإن صورة القمر الاصطناعي للجبل A-76A، تنبأت باحتمال ذوبانه بشكل سريع بعدما دخل إلى ممر "دريك".
وحسبما ذكر موقع "لايف ساينس" العلمي، فإن طول اللوح الجليدي العملاق يبلغ 135 كيلومترا، في حين يصل عرضه إلى 26 كيلومترا، أي أنه أكبر جبل جليدي في العالم.
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