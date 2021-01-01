كيف تعلم طفلك احترام خصوصية الآخرين؟

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الخصوصية هي واحدة من السلوكيات التي يجب أن تغرس في الطفل منذ صغره، وعلى الرغم من صعوبة فهمهم لها في سن صغير إلا أنها ضرورية، فعليه أن يعلم أن لكل شخص الحق في الاحتفاظ بخصوصيته سواء فى المكان والآراء وفي جسده، ولا يجب لأي شخص مهما كانت صفته التدخل فيها، لذلك هناك بعض القواعد التي يجب تكرارها على أذن الطفل كثيرا حتى تساعده على فهم ماهية الخصوصية وكيفية احترامها لإبراز أخلاقنا الجميلة نستعرضها وفقاً لموقع " joonapp" كما يلي:



كن قدوة أولاً

يتعلم الأطفال الكثير من العادات والصفات المختلفة من والديهم، فعليك أن تحافظ على خصوصية الجميع في المنزل وخارجه، فمثلاً عليكم طرق الأبواب قبل الدخول إلى أي مكان، وطلب السماح بالدخول أمام أطفالك، سيساعدهم ذلك على تعلم كيفية ممارسة احترام الخصوصية بشكل مباشر، فعندما يكبر الأطفال، تتوسع حدودهم الشخصية وسيحتاجون إلى مزيد من الخصوصية العقلية والرقمية والاجتماعية كما عليك تعليمهم احترام الحدود التي وضعها الآخرون لأنفسهم.



كن واضحًا بشأن احترام المساحة الشخصية

ومن أهم قواعد احترام الخصوصية تعليم الأطفال احترام المساحة الشخصية للآخرين، حيث إنهم يحبون الاقتراب من الآخرين، لذلك من المهم تعليمهم الحفاظ على مسافة معينة من الآخرين، لأن الاقتراب الشديد قد يجعل الأفراد يشعرون بعدم الارتياح.

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إعداد قواعد الخصوصيةاكتب ما يمكن أن يفعله طفلك لإحترام الخصوصية على ورقة واشرح سبب أهمية اتباع هذه القواعد، وإليك بعض الأمثلة الجيدة: "يجب ألا ألمس الآخرين عندما أتحدث معهم"، "يجب أن أغلق الباب عندما استخدم الحمام"، "يجب أن أطلب الإذن قبل أن أدخل الغرفة، كما عليك مراجعة القواعد مع طفلك الصغير بشكل يومي، وألصق هذه الورقة في مكان يمكن لطفلك رؤيته وقراءته عدة مرات خلال اليوم.علمهم أن يطلبوا الإذنعلم طفلك الفرق بين دخول أي غرفة دون إذن وطلب الإذن أولاً، والطريقة الأكثر فاعلية للقيام بذلك هي تعليمهم الطرق والسؤال عما إذا كان من المقبول الدخول أم لا، وهذا يتطلب ممارسة، وستحتاج إلى توجيه طفلك عبر هذا عدة مرات في كل مرة يدخل فيها دون سابق إنذار لتذكيره بطلب الإذن.