كيف تعلم طفلك احترام خصوصية الآخرين؟

الخصوصية هي واحدة من السلوكيات التي يجب أن تغرس في الطفل منذ صغره، وعلى الرغم من صعوبة فهمهم لها في سن صغير إلا أنها ضرورية، فعليه أن يعلم أن لكل شخص الحق في الاحتفاظ بخصوصيته سواء فى المكان والآراء وفي جسده، ولا يجب لأي شخص مهما كانت صفته التدخل فيها، لذلك هناك بعض القواعد التي يجب تكرارها على أذن الطفل كثيرا حتى تساعده على فهم ماهية الخصوصية وكيفية احترامها لإبراز أخلاقنا الجميلة نستعرضها وفقاً لموقع " joonapp" كما يلي:
كن قدوة أولاً
يتعلم الأطفال الكثير من العادات والصفات المختلفة من والديهم، فعليك أن تحافظ على خصوصية الجميع في المنزل وخارجه، فمثلاً عليكم طرق الأبواب قبل الدخول إلى أي مكان، وطلب السماح بالدخول أمام أطفالك، سيساعدهم ذلك على تعلم كيفية ممارسة احترام الخصوصية بشكل مباشر، فعندما يكبر الأطفال، تتوسع حدودهم الشخصية وسيحتاجون إلى مزيد من الخصوصية العقلية والرقمية والاجتماعية كما عليك تعليمهم احترام الحدود التي وضعها الآخرون لأنفسهم.
كن واضحًا بشأن احترام المساحة الشخصية
ومن أهم قواعد احترام الخصوصية تعليم الأطفال احترام المساحة الشخصية للآخرين، حيث إنهم يحبون الاقتراب من الآخرين، لذلك من المهم تعليمهم الحفاظ على مسافة معينة من الآخرين، لأن الاقتراب الشديد قد يجعل الأفراد يشعرون بعدم الارتياح.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!