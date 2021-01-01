واقعة هجوم تمساح غامض ينهي حياة صياد في بحيرة كاريبا

في واقعة مرعبة من نوعها سحب تمساح صيادًا من قاربه وهاجمه دون سابق إنذار، ونادراً ما يهاجم تمساح قاربًا متحركًا في بحيرة كاريبا، ولكن يفضلون بدلاً من ذلك ترك فريستهم تأتي إليهم.
ولكن بينما كان بروسبر موديا البالغ من العمر 22 عامًا، من ضاحية نيامونجا في زيمبابوي، يصطاد في سد كاريبا الشهير في الساعات الأولى من صباح اليوم أصبح ضحية لما وصفه خبراء الحياة البرية بالهجوم "الغامض".
وأوضح مصدر في هيئة الحدائق في زيمبابوي لموقع الأخبار المحلي زيمبابوي الجديدة أن "هجوم التمساح هذا غامض لأن الزواحف القاتلة لا تأتي عادةً بعد أهداف على متن قوارب متحركة".
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