واقعة هجوم تمساح غامض ينهي حياة صياد في بحيرة كاريبا



تمساح تمساح

في واقعة مرعبة من نوعها سحب تمساح صيادًا من قاربه وهاجمه دون سابق إنذار، ونادراً ما يهاجم تمساح قاربًا متحركًا في بحيرة كاريبا، ولكن يفضلون بدلاً من ذلك ترك فريستهم تأتي إليهم.



ولكن بينما كان بروسبر موديا البالغ من العمر 22 عامًا، من ضاحية نيامونجا في زيمبابوي، يصطاد في سد كاريبا الشهير في الساعات الأولى من صباح اليوم أصبح ضحية لما وصفه خبراء الحياة البرية بالهجوم "الغامض".



وأوضح مصدر في هيئة الحدائق في زيمبابوي لموقع الأخبار المحلي زيمبابوي الجديدة أن "هجوم التمساح هذا غامض لأن الزواحف القاتلة لا تأتي عادةً بعد أهداف على متن قوارب متحركة".

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وأثار الهجوم غير المعتاد مخاوف من أن تمساح مارق عدواني بشكل خطير قد يجوب المياه الهادئة لبحيرة كاريبا.وإنه موسم الأمطار حاليًا في زيمبابوي، والذي يتزامن مع الفترة التي تضع فيها التماسيح بيضها ويمكن أن تكون عدوانية بشكل خاص.وأكد أحد أقارب الضحية، أدمور مبوندا، وفاة موديافي، قائلاً: "نحن في حالة حزن، فقدنا ابن أخي في هجوم تمساح من المحزن أن نستمر في خسارة أرواح الشباب الغالية بهذه الطرق المأساوية.وقالت هيئة الحدائق في زيمبابوي تيناشي فاراو للصحفيين، إن هجمات التماسيح على البشر تتزايد بسبب المنافسة المتزايدة على الصيد.