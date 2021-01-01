تحرم شعوب استخدام الشوكة.. أغرب العادات الغذائية في العالم

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تختلف عادات وتقاليد الشعوب في الطعام ، فكل شخص لديه أسلوبه الخاص وكل بلد لديها عادات عند تناول الطعام فالصينيون واليابانيون مثلا يستخدمون أعواد الطعام ، بينما تستخدم الثقافات الأخرى الشوك والسكاكين واخري تمنع تناول الشوك. ولكن عندما يتعلق الأمر بالإتيكيت، فإن ما يعد في بولندا نوعا من التهذيب قد يكون من المحرمات في جيبوتي.



وتنشر "بوابة أخباراليوم" مجموعة مختلفة حول العادات وتقاليد الشعوب في تناول الطعام حول العالم .



الشوكة ليست آداة لتناول الطعام في تايلاند

من الصعب وضع الطعام في فمك باستخدام شوكة وبدلاً من ذلك، يتم استخدام الشوكة لدفع الطعام إلى الملعقة، ثم يتم وضعه في فمك وتحرم تناول الطعام بالشوكة نهائيا .

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