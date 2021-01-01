الأرصاد : من المتوقع سقوط الأمطار على عدد من المناطق حتى نهاية الأسبوع



سقوط الأمطار سقوط الأمطار



كشفت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تأثر طقس البلاد بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط التي تعمل علي تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة علي شمال البلاد.







مناطق سقوط الأمطار

وأكدت خلال حديثها بالتليفزيون المصري، أن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة علي السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى خلال الساعات المقبلة وحتي نهاية الأسبوع الجاري



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انخفاض درجات الحرارةوأشارت الي استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل، بجانب اجواء مائلة للبرودة علي كافة انحاء البلاد خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.طقس معتدلوأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائل للحرارة على جنوب البلاد، لطيفا أول الليل مائل للبرودة فى آخره.ويسود طقس غائم جزئيا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر مشمس على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربيةوسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على " حلايب، شلاتين، مرسى علم " بنسبة حدوث 40%.طقس القاهرةوقالت الهيئة: إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة ليلا.كما توقعت أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشرقية، نهارا، لطيف مائل للبرودة ليلا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر نهارا لطيفا مائلا للبرودة ليلا.وتوقعت أيضا أن يسود طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد ومعتدل على شمال الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".