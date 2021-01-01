بعثة مصر لدى الأمم المتحدة ترفض تصريحات المندوب السامي

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اعتبرت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة أن طلب المنظمة إطلاق سراح علاء عبدالفتاح فورا إهانة غير مقبولة، مؤكدة أنه يقضي عقوبته بعدما تمت إدانته.



وقالت البعثة المصرية في جنيف، في بيان، مساء الأربعاء: «مضمون بيان المفوضية يقوض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها».



وشددت البعثة على أن وصف المفوضية لقرار قضائي مصري بشأن عبدالفتاح هو بمثابة «إهانة غير مقبولة».

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واتهمت البعثة المصرية بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، «بانتهاك مبادئ الحياد والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته، ويعالج قضية فردية على أساس انتقائي؛ مما يزيد من الشك في موضوعيته».وأكدت البعثة أن تورك «اعتمد على معلومات لا أساس لها مستمدة من مصادر تروج لمزاعم كاذبة».وقالت إنها تتوقع من المفوض السامي بصفته موظفا دوليا «أن يحترم ولايته، وأن يظهر الاحتراف عند بدء فترة عمله، والاعتماد فقط على مصادر المعلومات الموثوقة في المستقبل، والامتناع عن التعليق على القضايا التي تمت محاكمتها أمام المحاكم المصرية والأحكام الصادرة، في محاولة الدعوة لانتهاك القوانين الوطنية».