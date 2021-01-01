بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 .. قرار جديد من وزير التعليم



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أصدرت وزارة التربية والتعليم الفني تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم ، بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023.



وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنها حريصة على تسجيل أكبر عدد ممكن من المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين اوائل للجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لتكوين قاعدة بيانات المرشحين لتلك الاعمال لتيسير عملية التوزيع حرصا على راحة المرشحين.



وفي هذا الإطار، قرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص ببيانات المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين اوائل للجان امتحانات الثانوية العامة 2023، بدءًا من الأحد 13 نوفمبر 2022 وذلك لتحديث البيانات الخاصة بهم ، وسحب استمارات الترشيح لكل منهم للاشتراك في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2023.

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وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن تحديث وتسجيل البيانات سيتم عن طريق مديريات التربية والتعليم اسوة بالعام الماضي من خلال الموقع الالكتروني المخصص لذلك بعد توفير استم المستخدم وكلمة المرور لكل مديرية على الموقع الالكتروني للوزارة لمتابعة التسجيل من خلال معرفة العدد المستهدف لكل ادارة تعليمية تابعة للمديرية واعداد المسجلين منها ، وحث كل من تنطبق عليه شروط الترشح على تحديث وتسجيل بياناتهم.كما نوهت وزارة التربية والتعليم، بأن التسجيل لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والادارات التعليمية التابعة للمديرية ، بل تنطبق ايضا على العاملين بالمديرية مادامت تنطبق عليهم الشروط.وأكدت وزارة التربية والتعليم على مسائلة كل من ينطبق عليه الشروط ولم يتقدم لتحديث البيانات الخاصة به وطبع استمارة الترشيح وتقديمها في الموعد المحدد.تفاصيل جديدة عن امتحانات الثانوية العامة 2023وكان قد أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة سترد قريبا على كافة الاستفسارات المثارة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 .وتلقى وزير التربية والتعليم مناشدات عبر جروب حوار مجتمعي تربوي على تطبيق واتساب ، طالب خلالها أولياء الأمور بـإعلان شكل امتحانات الثانوية العامة 2023اعلان شكل الاسئلة المقالية التي تقرر اضافتها لـ امتحانات الثانوية العامة 2023القرار النهائي بشأن نسبة الاسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023آلية تصحيح الاسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023وحرص وزير التربية والتعليم بالرد على هذه مطالب و استفسارات اولياء الامور بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 ، حيث قال : سنعلن كل ذلك قريباً.