بشأن المقررات الدراسية الجامعية .. قرار عاجل من التعليم العالي



التعليم العالي التعليم العالي



شهدت الجامعات المصرية على مدار الفترة الماضية اهتمام كبير بقضية التغير المناخي من خلال المعارض والمسابقات التي أجريت للطلاب، وشهدت إقبالا كبيراً وتفاعلا من الطلاب ، بينما تستعد وزارة التعليم العالي إلى إحداث نقلة كبيرة بهذا الشأن من خلال وضع مقررات دراسية حول قضايا المناخ.



ومن جهته، قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه قد تم توجيه البحث العلمي لوضع برامج مخصصة لكيفية التعامل مع التغير المناخي في مرحلة البكالوريوس، على أن يبدأ التدريس بها خلال الفصل الدراسي الثاني، أو العام الدراسي المقبل بحد اقصى بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات البحثية الخاصة بهذا الشأن.



قضية التغير المناخي في الجامعات

قد يعجبك أيضا...

وأضاف المصدر “ لـ ”صدى البلد ” أنه تم تنظيم العديد من المعارض الخاصة بالتغيرات المناخية، لطلاب الدراسة الجامعية وما بعد التخرج، بالاضافة إلى المسابقات الخاصة بالتغير المناخي، والتي شارك بها عدد كبير من الفرق الطلابية بالجامعات.ونوضح جهود التعليم العالي الفترة المقبلة لنشر قضية التغيرات المناخية في الجامعات:التعامل مع التغير المناخي في مرحلة البكالوريوس:* تدريس منهج التغيرات المناخية بها خلال الفصل الدراسي الثاني أو العام الدراسي المقبل بحد أقصى* إبراز مدى وعي الطلاب وقدرتهم على تقديم الحلول للتحديات المُناخية.نشر ثقافة تغير المناخ في الجامعات لتنفيذ العديد من الأبحاث العلمية حول قضايا التغيرات المُناخية.دعم المشروعات البحثية في هذا المجال.المُساهمة في الأعمال المُجتمعية لنشر التوعية حول مخاطر وتأثيرات التغيرات المُناخية.