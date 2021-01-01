بشأن المقررات الدراسية الجامعية .. قرار عاجل من التعليم العالي

شهدت الجامعات المصرية على مدار الفترة الماضية اهتمام كبير بقضية التغير المناخي من خلال المعارض والمسابقات التي أجريت للطلاب، وشهدت إقبالا كبيراً وتفاعلا من الطلاب ، بينما تستعد وزارة التعليم العالي إلى إحداث نقلة كبيرة بهذا الشأن من خلال وضع مقررات دراسية حول قضايا المناخ.
ومن جهته، قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه قد تم توجيه البحث العلمي لوضع برامج مخصصة لكيفية التعامل مع التغير المناخي في مرحلة البكالوريوس، على أن يبدأ التدريس بها خلال الفصل الدراسي الثاني، أو العام الدراسي المقبل بحد اقصى بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات البحثية الخاصة بهذا الشأن.
قضية التغير المناخي في الجامعات
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