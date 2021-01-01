منها الخل لتعقيمها .. الطريقة الصحيحة لتنظيف الثلاجة



تنظيف الثلاجة تنظيف الثلاجة



"الثلاجات" و"الفريزر"، هي من الأجهزة التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي منزل، فمن الضروري إبقاؤها نظيفة ومرتبة طوال الوقت، وذلك حتى لا تفسد ما بها من أطعمة، وذلك بالإضافة إلى أن هذه الأجهزة يجب أن تكون نظيفة أيضاً حتى تعمل بشكل صحيح وبالتالي تستمر وتعيش لفترة طويلة بدون تلف أو الحاجة لصيانتها، فهناك طريقتان لتنظيف الثلاجة وهي التنظيف الأسبوعي، والطريقة الثانية هو التنظيف الدوري لها كل عام مع فحص الأسلاك والفريون من جانب متخصص، لذا يستعرض" اليوم السابع "طريقة لتنظيف الثلاجة، وفقا لموقع " candy-home" كما يلي:







التنظيف الدوري للثلاجة:

يجب أن تفريغ الثلاجة تماماً من كل المكونات، والتخلص من الأطعمة والاشياء الموجودة بها المنتهية الصلاحية وتغيير تغليف الأشياء الصالحة مرة أخرى.

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إخراج جميع الأرفف والأدراج والملحقات من الثلاجة، ثم فتح الأبواب وتركها مع فصلها عن الكهرباء.غسل جميع الأجزاء القابلة للفك بالماء والصابون ومعقم وغسل الأسطح الداخلية بالماء وصودا الخبز أو الماء والخل الذي لديه مفعول قوي لتعقيم الثلاجة.يغسل الباب جيداً ثم دهنه بالزيت "زيت الأطفال" ليصبح الجلد الممغنط طرياً دائماً.تنظيف الثلاجةتنظيف الثلاجةللتنظيف الدوري للفريزر:قومي بإفراغ الفريزر تمامًا.ترك الباب مفتوحًا للتأكد من ذوبان الثلج.تجنب استعمال الشفرات حتى لا تؤثر بالسلب في جسم الثلاجة.يغسل الفريزر بالماء الدافيء، والصابون وغسل الأسطح الداخلية بالماء وصودا الخبز أو الماء والخل.التأكد من تجفيف جوانب الفريزر قبل إعادة الطعام المجمد إلى الأدراج، والتأكد من وصول درجة حرارة المجمدة إلى -18 درجة مئوية.الطريقة السابقة نقوم باللجوء اليها مرة في الأسبوع بدون فصل الكهرباء، أما الطريقة السنوية فيفضل فصلها تماماً من التيار الكهربي للتأكد من التخلص من كل شيء يمكن أن يؤثر على الثلاجة.