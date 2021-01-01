أقنعة مختلفة من المانجو للعناية بالبشرة فى المنزل



للعناية بالبشرة فى المنزل للعناية بالبشرة فى المنزل



تتميز فاكهة المانجو بطعمها اللذيذ واحتوائها على عناصر غذائية مميزة، لذلك يجتمع الكثير على حبها بلا أي منازع، وتحتوى المانجو على فوائد كثيرة سواء عند تناولها أو تحويلها لعصير، كما يمكن وضعها على البشرة لتجعل البشرة مشرقة وصافية ومتوهجة..



والمانجو لها فوائد كثيرة على البشرة وذلك لاحتوائها على فيتامين أ ، ج ، ب 6 وغنية بالمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس، وفقاً لموقع" femina".



تفتيح البشرة

لتلطيف البشرة بعد تعرضها لأشعة الشمس يمكن خلط لب المانجو مع 3 ملاعق صغيرة من المانجو، و2 ملعقة صغيرة من ماء الورد، و1 ملعقة صغيرة من اللبن الرائب ويوضع الخليط على الوجه والرقبة ويترك لمدة 30 دقيقة، ثم يشطف الوجه بالماء البارد.

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وصفة للبشرة الباهتةيمكن خلط لب المانجو مع مسحوق الجوز و2 ملعقة صغيرة من الشوفان وخلط تلك المكونات ووضعها على الوجه وغسل الوجه بعد 45 دقيقة ليترك البشرة مشرقة.التخلص من البقع الداكنةتساعد فاكهة المانجو فى التخلص من البقع الداكنة عن طريق مزج لب المانجو وإضافة 4 ملاعق صغيرة من دقيق الحمص و 1 ملعقة صغيرة من العسل، ووضع هذا الخليط على المناطق الداكنة وغسلها بعد 30 دقيقة وتكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.شد مسام الوجهإذا كانت البشرة باهتة، فإن المانجو يمتاز بمضادات الأكسدة التى تمنح البشرة توهج سريع عن طريق خلط لب المانجو مع بياض البيض وبضع قطرات من العسل ويوضع الخليط على الوجه ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل الوجه ويمكن استخدام غسول لطيف لإزالة رائحة البيض.إزالة خلايا الجلد الميتةيمكن الحصول على بشرة مشرقة عن طريق خلط لب المانجو مع 2 ملعقة صغيرة من الحليب كامل الدسم ومسحوق اللوز والشوفان المطحون الناعم، ويوضع هذا الخليط على الوجه ويترك حتى يجف على البشرة وتبلل أطراف الأصابع وإزالة الخليط عن طريق فركه برفق بحركة دائرية.