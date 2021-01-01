

التهابات المفاصل التهابات المفاصل



أطعمة ومشروبات تقضي على التهابات المفاصل، التهاب المفاصل شائع إلى حد ما ، حيث يعيش حوالي 10 ملايين بريطاني حاليًا مع هذه الحالة أو مشاكل أخرى في المفاصل، يمكن أن يسبب ألم والتهاب في المفاصل ، وكذلك مشاكل في الحركة، بينما لا يوجد علاج ، هناك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة في تخفيف الأعراض.



أظهرت دراسات متعددة كيف يمكن للبوتاسيوم المعدني أن يخفف الأعراض مثل الالتهاب وآلام المفاصل بحسب ما نشره موقع إكسبريس .



تحتوي بعض الأطعمة والمشروبات على بوتاسيوم أكثر من غيرها ماء جوز الهند هو أحد هذه المشروبات وخلصت إلى أن: "أظهرت النتائج أن كلا من ماء جوز الهند له نشاط كبير مضاد للالتهابات.

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وتشير هذه الدراسة بقوة إلى استخدام ماء جوز الهند الصغير للتأثير الفعال المضاد للالتهابات وماء جوز الهند الناضج للحصول على تأثير معتدل مضاد للالتهابات." ماء جوز الهند له الخصائص الأساسية كمضاد للالتهابات ويساعد في تقليل الحموضة في الجسم هذا يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب والألم في الجسم ، خاصة عند شرب ماء جوز الهند كل يوم."بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي هذا المشروب الصحي أيضًا على فيتامين ب 6 ، الذي يساعد في تقليل ومنع الالتهابات ، وخاصة التهاب المفاصل الناتج عن هشاشة العظام."ويضيف أن زيت جوز الهند له أيضًا خصائص "مضادة للالتهابات" و "مسكن للألم" مما يجعله مناسبًا لتقليل آلام الركبة كوب واحد من ماء جوز الهند يحتوي على حوالي 600 ملليغرام من البوتاسيوم ، مقارنة مع متوسط ??حجم الموز الذي يحتوي على 420 ملغ.تشمل الأطعمة الأخرى الغنية بالبوتاسيوم ما يلي:موزالبرتقالالمشمشجريب فروتسبانخ مطبوخةالقرنبيط المطبوخبطاطاالبطاطا الحلوةالفطربازيلاءخيارالكوسةالقرعخضار ورقية.هشاشة العظام هي أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا في المملكة المتحدة ، حيث تصيب ما يقرب من تسعة ملايين شخص ، وثاني أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا هو التهاب المفاصل الروماتويدي.وتعتمد أعراض التهاب المفاصل على النوع الذي تعاني منه ، ولكن يمكن أن تشمل:آلام المفاصل والحنان والتصلبالتهاب في وحول المفاصلتقييد حركة المفاصلجلد أحمر دافئ فوق المفصل المصابضعف وهزال العضلات.