تعرف على الأسباب .. نقص الوزن خطرا كبيرا عليك



نقص الوزن نقص الوزن

نقص الوزن خطر كبير، يعاني بعض الأشخاص من مشكلة نقص الوزن وتعتبر من أكثر المشكلات الصحية التى تسبب العديد من الأمراض وما إلى ذلك.



متى يوصف الشخص بأنه يعاني من نقص الوزن؟



لفهم ما إذا كان الشخص يعاني من نقص الوزن أو زيادة الوزن أو وزنه الطبيعي والصحي ، يتم حساب مؤشر كتلة الجسم (BMI) لأي شخص أو أي فرد. يُحسب مؤشر كتلة الجسم للشخص بناءً على مقاييس الطول والوزن.

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المخاطر الصحية لنقص الوزنوفقا لما نشره موقع هيلثي يمكن أن يسبب نقص الوزن العديد من المشاكل الصحية. لا يعاني جميع الأشخاص الذين يعانون من نقص الوزن من الآثار الجانبية أو المخاطر الصحية بسبب نقص الوزن. ومع ذلك ، يعاني بعض الأشخاص من الكثير من أعراض نقص الوزن.تتضمن بعض المخاطر الصحية لنقص الوزن ما يلي:هشاشة العظاميعاني الأشخاص الذين يعانون من نقص الوزن ، ومعظمهم من النساء ، من زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام حيث تصبح العظام هشة وتميل إلى الانكسار.مشاكل الجلد والشعر والأسنانيمكن للفرد الذي لا يحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية في نظامه الغذائي أن يعاني من أعراض ضعف جسدي مثل ترقق الجلد أو تساقط الشعر أو جفاف الجلد أو ضعف صحة الأسنان.كثرة المرضإذا كان الشخص الذي يعاني من نقص الوزن لا يحصل على الطاقة الكافية في نظامه الغذائي ، فهو عرضة للإصابة بالعدوى في الجسم مما يجعله يمرض مرارًا وتكرارًا. وقد يعانون من مرض يستمر لفترة أطول في هذه الفترة.الشعور بالتعبتوفر بعض الأطعمة سعرات حرارية يمكن أن يتناولها الشخص. لا يستطيع الشخص الذي لا يتناول السعرات الحرارية الحفاظ على وزن صحي ويمكن أن يشعر بالإرهاق. عدم الحصول على سعرات حرارية كافية للحفاظ على وزن صحي يمكن أن يجعل الفرد يشعر بالإرهاق.فقر دممن المرجح أن يكون لدى الشخص الذي يعاني من نقص الوزن تعداد دم أقل من تعداد الدم القياسي وقد يشعر الشخص بالدوار والصداع والتعب.فترات غير منتظمةغالبًا ما تميل النساء ذوات الوزن الزائد إلى عدم انتظام الدورة الشهرية ، أو في بعض الأحيان يتوقف الحيض. هذا يشكل فترة غير منتظمة في الشخص المراهق. عدم انتظام الدورة الشهرية هو السبب الرئيسي للعقم.الولادات المبكرةتتعرض المرأة الحامل التي تعاني من نقص الوزن لخطر أكبر للولادة المبكرة لأن النساء اللاتي يعانين من نقص الوزن قد لا يحصلن على ما يكفي من العناصر الغذائية التي قد يحتاجها الطفل. مما يؤدي إلى الولادة المبكرة.النمو البطيءيحتاج الجيل الأصغر إلى العناصر الغذائية لتطوير عظام صحية لتجنب بطء النمو. يمكن أن يوقف نقص الوزن النمو الصحيح للشخص وقد لا يتطور كما هو متوقع. يزيد الوزن النحيف من مخاطر الوفاة مقارنةً بالأشخاص ذوي مؤشر كتلة الجسم المتوسط.في بعض الأحيان ، هناك مجموعة من الأسباب الأخرى التي تجعل الفرد يعاني من نقص الوزن.أسباب نقص الوزنتاريخ العائلةيعاني بعض الأشخاص من نقص الوزن بسبب الخصائص الجسدية السائدة في الأسرة.ارتفاع التمثيل الغذائيإذا كان الفرد يحتوي على نسبة عالية من التمثيل الغذائي ، فلن يكتسب وزنًا جيدًا حتى بعد تناول الكثير من الطعام.المرض الجسدي أو المرض المزمنيعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض مثل السرطان والسكري واضطرابات الغدة الدرقية من الغثيان والقيء والإسهال المنتظم ، ويعانون من صعوبة في زيادة الوزن. قد تتسبب بعض الأمراض المزمنة الأخرى في عدم رغبة الشخص في تناول الطعام.مرض عقلييمكن أن تؤثر الحالة النفسية للإنسان على قدرته على الأكل .. ويمكن أن تؤثر هذه الحالات على مظهر الفرد وشهيته.