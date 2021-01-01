طريقة عمل حمام محشي فريك، يشتهر الشعب المصري بتناول الحمام المحشي ويتساءل كثيرا ما هو الفريك وما الطريقة الصحيحة لعمل الحمام محشي فريك ، لذلك يقدم الشيف محمد حامد طريقة عمل حمام محشي فريك .
المقادير لعمل حمام محشي فريك
2حمام جامبو
(الحشوة)
كوب فريك
كبد الحمام
بصلة مفرومة
ربع كوب زبيب
م ك سمنة جنة
ملعقة كبيرة زيت
ملعقة كبيرة صلصة
كمون
ملح
فلفل أسود
(للسلق)
بصلة
جزرة
1طماطم مبشورة
عود كرفس مفروم
ماء مغلي
2فص مستكة
2فص حبهان صحيح
2ورق لاورا
(للتحمير)
سمنة جنة
ملح
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