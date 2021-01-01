أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

التهاب المفاصل الروماتويدي أو RA هو أحد أمراض المناعة الذاتية، ويعني أن جهازك المناعي يهاجم الخلايا السليمة في جسمك عن طريق الخطأ، ما يتسبب في التهاب (تورم مؤلم) في الأجزاء المصابة من الجسم.
ووفقا لما جاء في موقع السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض مزمن يهاجم المفاصل بشكل رئيسي وعادة ما يهاجم أكثر من مفاصل في وقت واحد.
ويؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي بشكل شائع على مفاصل اليدين والمعصمين والركبتين.
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