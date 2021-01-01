أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي



التهاب المفاصل الروماتويدي التهاب المفاصل الروماتويدي



التهاب المفاصل الروماتويدي أو RA هو أحد أمراض المناعة الذاتية، ويعني أن جهازك المناعي يهاجم الخلايا السليمة في جسمك عن طريق الخطأ، ما يتسبب في التهاب (تورم مؤلم) في الأجزاء المصابة من الجسم.



ووفقا لما جاء في موقع السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض مزمن يهاجم المفاصل بشكل رئيسي وعادة ما يهاجم أكثر من مفاصل في وقت واحد.



ويؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي بشكل شائع على مفاصل اليدين والمعصمين والركبتين.

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ويحدث التهاب في بطانة المفصل المصاب بالروماتويد، ما يتسبب في تلف أنسجة المفصل، ويمكن أن يسبب تلف الأنسجة هذا ألمًا طويل الأمد أو مزمنًا وعدم التوازن وتشوه.يمكن أن يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي أيضًا على الأنسجة الأخرى في جميع أنحاء الجسم، ويسبب مشاكل في الأعضاء مثل الرئتين والقلب والعينين.وتشمل علامات وأعراض التهاب المفاصل الروماتويدي ما يلي:ألم أو وجع في أكثر من مفصل.تصلب في أكثر من مفصل.رقة وانتفاخ في أكثر من مفصل.نفس الأعراض على جانبي الجسم (مثل كلتا اليدين أو الركبتين).فقدان الوزن.حُمى.التعب.ضعف.