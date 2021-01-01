طرق الوقاية من هجمات النقرس



النقرس النقرس



يؤثر النقرس على العديد من جوانب الحياة اليومية ، بما في ذلك أنشطة العمل والترفيه ومهام المنزل لأنه يصيب مختلف المفاصل



ويتسبب مرض النقرس فى هجمهات تزداد بين الحين والآخر تجعل الألم فى المفاصل شديد جدا لذا يجب معرفة استراتيجيات الإدارة الذاتية للوقاية من هجمات النقرس والحماية منه



ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية وموقع مايو كلينك نعرض لكم أهم طرق الوقاية من النقرس

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اتبع نظامًا غذائيًا صحيًاتجنب الأطعمة التي قد تؤدي إلى حدوث نوبة النقرس بما في ذلك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورينات مثل النظام الغذائي الغني باللحوم الحمراء واللحوم العضوية والمأكولات البحرية.على مريض النقرس أن يبتعد عن تناول الكحول والبقول واللحوم قدر الإمكان .كن نشيطًا بدنيًايوصي الخبراء بأن يمارس البالغون 150 دقيقة أسبوعيًا على الأقل من النشاط البدني المعتدل كل دقيقة من النشاط لها أهميتها وأي نشاط أفضل من لا شيء وبالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بالقلق من أن النشاط البدني قد يجعل التهاب المفاصل أسوأ توجد تمارين مخصصة لهمفقدان الوزنبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ، فإن فقدان الوزن يقلل الضغط على المفاصل التى تعانى من النقرس وخاصة التي تحمل الوزن مثل الوركين والركبتين ويؤدي الوزن الصحيإلى تخفيف الألم وتحسين الوظيفة وإبطاء تقدم التهاب المفاصل.الكرزتشير بعض الدراسات الى ان تناول الكرز يساعد فى الوقاية من هجمات النقرس وتحسين حالة المفاصل الملتهبة