ساديو ماني يغيب عن كأس العالم 2022

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ساديو ماني

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، غياب ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ، عن المشاركة في كأس العالم 2022 مع منتخب السنغال بسبب الإصابة.

وتعرض ساديو ماني للإصابة في مباراة بايرن ميونخ، أمس الثلاثاء، أمام فيردر بريمن، في بطولة الدوري الألماني، ليتم استبداله بعد 20 دقيقة من بداية اللقاء.

وبحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فأن إصابة ماني كفيلة بإبعاده عن المشاركة في كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده السنغالي.

ويتواجد منتخب السنغال في المجموعة الأولى بكأس العالم رفقة منتخبات قطر والإكوادور وهولندا.

ويستهل منتخب السنغال مشواره في كأس العالم بمواجهة هولندا يوم 21 نوفمبر.

المصدر: صحيفة “ليكيب” الفرنسية

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