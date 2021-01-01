القنوات الناقلة والملاعب .. مواعيد مباريات دور المجموعات لكأس العالم



كأس العالم 2022 كأس العالم 2022





تتجه الأنظار نحو الوطن العربي للمرة الأولى فيما يتعلق بالمونديال، وذلك عندما تستضيف قطر منافسات كأس العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.



كأس العالم سيقام للمرة الأولى في الشتاء، وسيبدأ بمواجهة قطر ضد الاكوادور على استاد البيت.

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يتواجد في البطولة أربعة منتخبات عربية وهم قطر في المجموعة الأولى، والسعودية في المجموعة الثالثة، وتونس في المجموعة الرابعة، والمغرب في المجموعة السادسة.ويستعرض لكم FilGoal.com جدول مباريات دور المجموعات بالكامل والقنوات الناقلةما هي القنوات الناقلة لكأس العالم 2022؟تنقل مباريات كأس العالم في الشرق الأوسط حصريا على قنوات بي إن سبورت.وستذاع المباريات كما هي العادة في البطولات الكبرى عبر قنوات "beIN SPORTS MAX".مجموعات كأس العالمالمجموعة الأولى: قطر – الإكوادور – السنغال – هولنداالمجموعة الثانية: إنجلترا – إيران – أمريكا – ويلزالمجموعة الثالثة: الأرجنتين – السعودية – المكسيك – بولنداالمجموعة الرابعة: فرنسا – أستراليا – الدنمارك – تونسالمجموعة الخامسة: إسبانيا – كوستاريكا – ألمانيا – اليابانالمجموعة السادسة: بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتياالمجموعة السابعة: البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرونالمجموعة الثامنة: البرتغال – غانا – أوروجواي – كوريا الجنوبيةBBC Sport - World Cup 2022جدول مباريات دور المجموعات في كأس العالم 2022الجولة الأولىقطر ضد الإكوادور - 20 نوفمبر - 18:00 بتوقيت القاهرة - استاد البيت - المجموعة الأولىإنجلترا ضد إيران - 21 نوفمبر - 15:00 بتوقيت القاهرة - استاد خليفة الدولي - المجموعة الثانيةالسنغال ضد هولندا - 21 نوفمبر - 18:00 بتوقيت القاهرة - استاد الثمامة - المجموعة الأولىأمريكا ضد ويلز - 21 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد أحمد بن علي - المجموعة الثانيةالسعودية ضد الأرجنتين - 22 نوفمبر - 12:00 بتوقيت القاهرة - استاد لوسيل - المجموعة الثالثةتونس ضد الدنمارك - 22 نوفمبر - 15:00 بتوقيت القاهرة - استاد المدينة التعليمية - المجموعة الرابعةالمكسيك ضد بولندا - 22 نوفمبر - 18:00 بتوقيت القاهرة - استاد 974 - المجموعة الثالثةفرنسا ضد أستراليا - 22 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد الجنوب - المجموعة الرابعةالمغرب ضد كرواتيا - 23 نوفمبر - 12:00 بتوقيت القاهرة - استاد البيت - المجموعة السادسةألمانيا ضد اليابان - 23 نوفمبر - 15:00 بتوقيت القاهرة - استاد خليفة الدولي - المجموعة الخامسةإسبانيا ضد كوستاريكا - 23 نوفمبر - 18:00 بتوقيت القاهرة - استاد الثمامة - المجموعة الخامسةبلجيكا ضد كندا - 23 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد أحمد بن علي - المجموعة السادسةسويسرا ضد الكاميرون - 24 نوفمبر - 12:00 بتوقيت القاهرة - استاد الجنوب - المجموعة السابعةأوروجواي ضد كوريا الجنوبية - 24 نوفمبر - 15:00 بتوقيت القاهرة - استاد المدينة التعليمية - المجموعة الثامنةالبرتغال ضد غانا - 24 نوفمبر - 18:00 بتوقيت القاهرة - استاد 974 - المجموعة الثامنةالبرازيل ضد صربيا - 24 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد لوسيل - المجموعة السابعةالجولة الثانيةإيران ضد ويلز - 25 نوفمبر - 12:00 بتوقيت القاهرة - استاد أحمد بن علي - المجموعة الثانيةقطر ضد السنغال - 25 نوفمبر - 15:00 بتوقيت القاهرة - استاد الثمامة - المجموعة الأولىهولندا ضد الإكوادور - 25 نوفمبر - 16:00 بتوقيت القاهرة - استاد خليفة الدولي - المجموعة الأولىأمريكا ضد إنجلترا - 25 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد البيت - المجموعة الثانيةتونس ضد أستراليا - 26 نوفمبر - 12:00 بتوقيت القاهرة - استاد الجنوب - المجموعة الرابعةالسعودية ضد بولندا - 26 نوفمبر - 15:00 بتوقيت القاهرة - استاد المدينة التعليمية - المجموعة الثالثةفرنسا ضد الدنمارك - 26 نوفمبر - 18:00 بتوقيت القاهرة - استاد 974 - المجموعة الرابعةالأرجنتين ضد المكسيك - 26 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد لوسيل - المجموعة الثالثةاليابان ضد كوستاريكا - 27 نوفمبر - 12:00 بتوقيت القاهرة - استاد أحمد بن علي - المجموعة الخامسةالمغرب ضد بلجيكا - 27 نوفمبر - 15:00 بتوقيت القاهرة - استاد الثمامة - المجموعة السادسةكرواتيا ضد كندا - 27 نوفمبر - 18:00 بتوقيت القاهرة - استاد خليفة الدولي - المجموعة السادسةإسبانيا ضد ألمانيا - 27 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد البيت - المجموعة الخامسةالكاميرون ضد صربيا - 28 نوفمبر - 12:00 بتوقيت القاهرة - استاد الجنوب - المجموعة السابعةغانا ضد كوريا الجنوبية - 28 نوفمبر - 15:00 بتوقيت القاهرة - استاد المدينة التعليمية - المجموعة الثامنةالبرازيل ضد سويسرا - 28 نوفمبر - 18:00 بتوقيت القاهرة - استاد 974 - المجموعة السابعةالبرتغال ضد أروجواي - 28 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد لوسيل - المجموعة الثامنةAdidas unveils 'fastest in flight' World Cup match ball Al Rihla for Qatar 2022 | Goal.comالجولة الثالةقطر ضد هولندا - 29 نوفمبر - 17:00 بتوقيت القاهرة - استاد البيت - المجموعة الأولىالإكوادور ضد السنغال - 29 نوفمبر - 17:00 بتوقيت القاهرة - استاد خليفة الدولي - المجموعة الأولىإيران ضد الولايات المتحدة - 29 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد الثمامة - المجموعة الثانيةإنجلترا ضد ويلز - 29 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد أحمد بن علي - المجموعة الثانيةالدنمارك ضد أستراليا - 30 نوفمبر - 17:00 بتوقيت القاهرة - استاد الجنوب - المجموعة الرابعةتونس ضد فرنسا - 30 نوفمبر - 17:00 بتوقيت القاهرة - استاد المدينة التعليمية - المجموعة الرابعةالسعودية ضد المكسيك - 30 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد لوسيل - المجموعة الثالثةبولندا ضد الأرجنتين - 30 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد 974 - المجموعة الثالثةكندا ضد المغرب - 1 ديسمبر - 17:00 بتوقيت القاهرة - استاد الثمامة - المجموعة السادسةكرواتيا ضد بلجيكا - 1 ديسمبر - 17:00 بتوقيت القاهرة - استاد أحمد بن علي - المجموعة السادسةاليابان ضد إسبانيا - 1 ديسمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد خليفة الدولي - المجموعة الخامسةألمانيا ضد كوستاريكا - 1 ديسمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد البيت - المجموعة الخامسةكوريا الجنوبية ضد البرتغال - 2 ديسمبر - 17:00 بتوقيت القاهرة - استاد المدينة التعليمية - المجموعة الثامنةغانا ضد أوروجواي - 2 ديسمبر - 17:00 بتوقيت القاهرة - استاد الجنوب - المجموعة الثامنةصربيا ضد سويسرا - 2 ديسمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد 974 - المجموعة الثامنةالكاميرون ضد البرازيل - 2 ديسمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد لوسيل - المجموعة الثامنةمواعيد مباريات الأدوار الإقصائيةالدور ثمن النهائي من 3 إلى 6 ديسمبرالدور ربع النهائي يومي 9 و10 ديسمبرالدور نصف النهائي يومي 13 و14 ديسمبرمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 17 ديسمبرالنهائي يوم 18 ديسمبر