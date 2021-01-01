الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع أحمد فتحي لاعب بيراميدز



أحمد فتحي لاعب بيراميدز أحمد فتحي لاعب بيراميدز



كشف مصدر بالزمالك حقيقة دخول النادي في مفاوضات مع أحمد فتحي الظهير الأيمن لفريق بيراميدز؛ من أجل التعاقد معه في يناير المقبل أو نهاية الموسم على أقصي تقدير، في ظل اقتراب انتهاء عقده مع بيراميدز وعدم تجديد العقد.







وأكد المصدر لـ القاهرة 24، أن الزمالك لا يفكر من قريب أو بعيد في التفاوض حاليا أو الدخول في مفاوضات مع احمد فتحي؛ من أجل ضمه لعدد من الأسباب سواء الفنية أو حتى من جانب الإدارة البيضاء.

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وأضاف المصدر أن اللاعب كبير في السن ولن يقدم أي جديد للفريق الأبيض والتفاوض أو ضمه لن يكون إضافة للفريق، كما أنه تم عرض اسمه من قبل على فيريرا في وقت سابق من الموسم الحالي، ولم يرحب بالصفقة.الاستثناء الوحيد هو عبد الله السعيدوواصل المصدر تصريحاته أنه كان الأولى بقاء حازم إمام قائد الفريق الأبيض وعدم رحيله إذا كانت هناك نية لتواجد لاعب كبير في هذا المركز، إلا أن البرتغالي مقتنع بالأسماء الموجودة في الفريق.وكشف المصدر أن الاسم الوحيد الكبير في السن والذي كان سيكون استثناء في حالة سنه للفريق هو عبد الله السعيد، والاختيارات في يد فيريرا وهو لا يريد ضم اللاعب أو غيره من كبار السن.وكان البرتغالي فيريرا منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام بداية من اليوم على أن يعود الفريق إلى التدريبات يوم الاحد المقبل؛ استعدادا لمباراة المصري في كأس مصر.