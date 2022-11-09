شاهد .. رشق الملك تشارلز بالبيض خلال جولة في بريطانيا



رشق الملك تشارلز بالبيض رشق الملك تشارلز بالبيض

تعرض الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة البريطانية وزوجته، لرشق بالبيض، من قبل أحد المتظاهرين ضد الحالة المعيشية في البلاد خلال تجوله بمدينة يورك شمال المملكة، حسب ما أشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وأضافت الصحيفة البريطانية، أن أحد المتظاهرين ضد ارتفاع تكلفة المعيشة رشق الملك تشارلز بالبيض خلال زيارته إلى مدينة يورك، وسط الحشد الشعبي الكبير وحضور وسائل الإعلام وقوات الأمن، قائلا: هذه الدولة مبنية على دماء العبودية، بينما كان يستهدف الزوجين الملكيين، قبل أن يتم اعتقاله من قبل قوات الأمن المتواجدة.



وأشارت إلى أنه عقب تعرض الملك لرشق بالبيض من قبل أحد المحتجين، هتف آخرون "حفظ الله الملك"، فيما نوهت أن المتظاهر الذي اعتقلته الشرطة اليوم لإلقاء البيض على الملك تشارلز والملكة في يورك هو ناشط كان مرشح من قبل حزب الخضر في وقت سابق.

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جديربالذكر أن الملك تشارلز الثالث وزوجته حضرا إلى مدينة يورك للمشاركة في إزاحة الستار عن تمثال للملكة إليزابيث الثانية، وهو أول تمثال يتم تنصيبه منذ وفاتها، وفي حديثه خلال الحفل قال العاهل البريطانية إن الملكة كانت يقظة دائمًا من أجل رفاهية شعبها خلال حياتها.https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2022/11/09/1635357851049507054/636x382_MP4_1635357851049507054.mp4