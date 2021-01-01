وصفة سريعة .. طريقة عمل القرنبيط المقرمش



القرنبيط المقرمش القرنبيط المقرمش

تبحث العديد من الأمهات عن طريقة عمل القرنبيط المقرمش، حيث يتواجد بكثرة في الأسواق حاليا، وترغب الأمهات في تحضيره ليكون وجبة غداء مفيدة للأطفال والكبار أيضا، حيث يحتوي القرنبيط على ألياف غذائية مفيدة للجهاز الهضمي، كما يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين ك المفيد في تقوية العظام.



طريقة عمل القرنبيط المقرمش

قبل أن نوضح لكم طريقة عمل القرنبيط المقرمش، لابد من التنويه بأن القرنبيط ينتمي إلى فصيلة الخضراوات الصليبية، والتي من ضمنها الملفوف والبروكلي، ولهذه الخضروات أهمية صحية كبيرة جدا لأنها غنية بالعناصر الغذائية، ولذلك ينصح بتناول القرنبيط بين الحين والآخر للاستفادة من قيمته الغذائية خصوصا إذا تم طهيه بشكل صحي.



طريقة عمل القرنبيط المقرمش



مقادير القرنبيط المقرمش

زهرات قرنبيط متوسطة الحجم.

ماء مغلي.

ملح وكمون حصى.

ربع رغيف عيش فينو.

خلطة تتبيل القرنبيط:

قد يعجبك أيضا...

كوب دقيق.ربع كوب نشا.ملح وفلفل أسود.ربع ملعقة صغيرة شطة حمراء.ملعقة صغيرة كمون.ملعقة صغيرة كزبرة جافة.ربع حزمة كزبرة خضراء مفرومة.ملعقة باكينج بودر.3 فصوص ثوم مفروم.بيضة مخفوقة.ماء دافئ.خلطة تغليف القرنبيط:كوب دقيق.رشة ملح.ملعقة كبيرة نشا.ملعقة كبيرة ممسوحة من الباكينج بودر.زيت غزير للقليخطوات عمل القرنبيط المقرمشقومي بتقطيع القرنبيط إلى زهرات متساوية بحجم متوسط قدر الإمكان واغسليها تحت الماء الجاري.ضعي زهرات القرنبيط في الماء المغلي على النار والمضاف له ملعقة ملح وملعقة كمون حصى.أضيفي ربع رغيف عيش فينو إلى ماء سلق القرنبيط للتخلص من رائحة السلق الغير مرغوبة.بعد مرور 5 إلى 10 دقائق فقط انشلي القرنبيط من ماء السلق وضعيه في ماء مثلج ثم صفيه.حضري خلطة تتبيل القرنبيط بوضع الدقيق في بولة عميقة وأضيفي له النشا والكزبرة المفرومة.ثم ضعي الملح والفلفل والكمون والشطة والكزبرة الجافة والباكينج البودر والثوم والبيضة.قلبي كل مكونات خلطة تتبيل القرنبيط بالمضرب اليدوي حتى تتجانس تماما.أضيفي القليل من الماء إلى خلطة تتبيل القرنبيط حتى تصبح الخلطة بقوام عجينة الكيك.ضعي زهرات القرنبيط المسلوقة في خلطة التتبيل ثم غلفيها بالخلطة الثانية وهي عبارة عن دقيق ونشا وباكينج بودر وملح فقط.ضعي زهرات القرنبيط المتبلة والمغلفة في زيت غزير متوسط السخونة واتركيه يتحمر باللون الذهبي الخفيف.ثم ارفعي القرنبيط المقلي على مصفاة سلك للتخلص من الزيت الزائد ما يجعله مقرمشا أطول فترة ممكنة.