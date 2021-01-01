داوم عليها .. 3 عبادات تطفئ غضب الله



الصدقة الصدقة



يستطيع الإنسان أن يكسب رضا الله تعالى، من خلال ثلاثة أعمال تطفئ بها غضبه تعالى.



وهذه الأعمال كالآتي:

1-الصدقة، فهي من علامات صدق الإيمان وصلاح القلوب، فمن ينفق ماله كان ذلك دليل على إيمانه وصحة يقينه، الصدقة لا تنحصر في المال فقط أي أنّها ليست مادّية بشكل كامل، فمجرد البدء بالسلام ورده يعتبر من الصّدقات، الكلام الطيب الحسن مع الناس صدقة، وبها تطفئ غضب الله وتحصل على رضاه جل في علاه.



5 محرمات في سورة الحجرات.. تنظم علاقة المسلم بغيره

ماذا يحدث عند قراءة سورة النبأ بعد العصر؟.. 3 حقائق لا تعرفها

قد يعجبك أيضا...

بتصدقك على الفقراء والمساكين تكسب رضى الله وينجيك من عذاب القبر وحر جهنم ويرزقك الفردوس الأعلى من الجنة، وأكثر الصدقات إيجابية هي التي تنفق بشكل سري ولا يعلم بها الله فصدقة السر تطفئ غضب الرب، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-« الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ »، كما أنّ الصدقة سترك من النار، بدليل حديث رسول الله لعائشة رضي الله عنها حين قال لها: «يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة، فأنها تسدّ من الجائع مسدّها من الشعبان»، لذلك إذا كنت حريص على إطفاء غضب الله عليك بالصدقات وعمل الطاعات.2- ثاني الأعمال التى تطفئ غضب الله تعالى الاستغفار بشكل مستمر، إن الله لا يغضب إلا من ذنب أذنبه العبد ولكي يغفر الله له ذنبه عليه أن يستغفر الله ليل نهار حتى يرض الله عنه ويغفر له ذنبه الذي أذنبه بحق الله جل في علاه، فالاستغفار هو الطريق الصحيح الذى ينقذك من غضب الله ولذلك أمرنا رسولنا الكريم بالمداومة على الاستغفار قائلاً: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ».3- تلك الأعمال التوبة إلى الله والإقلاع عن الذنب، فالله لا يغضب إلا من شيء عظيم يفعله الإنسان، فهناك العديد من الذنوب التي تغضب الله مثل فاحشة الزنا، والقتل العمد، وظلم الناس، وغيرها من الذنوب التي تستوجب من مذنبها التوبة والعودة الله حتى يرضى الله عليك تتوب توبة نصوحة ترضيه عليك وتطفئ نار غضبه منك، قائلاً: «يَا ابْنَ آَدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوتَنِيْ وَرَجَوتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلا أُبَالِيْ، يَا ابْنَ آَدَمَ لَو بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ استَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ، يَا ابْنَ آَدَمَ إِنَّكَ لَو أَتَيْتَنِيْ بِقِرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لقِيْتَنِيْ لاَتُشْرِك بِيْ شَيْئَاً لأَتَيْتُكَ بِقِرَابِهَا مَغفِرَة».