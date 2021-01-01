نسخة جديدة Slim من PS5 تصل للمستخدمين في 2023

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تم طرح جهاز PS5 في 2021، ثم تم زيادة سعره هذا العام في العديد من الأسواق بما في ذلك - الهند وأوروبا والمملكة المتحدة واليابان وغيرها، حيث أشارت سوني إلى معدلات التضخم العالمية المتزايدة واتجاهات العملة غير المواتية كأسباب لارتفاع الأسعار.

والآن ، يشير تقرير جديد إلى أن الشركة تخطط للكشف عن نسخة أقل حجماً من وحدة التحكم العام المقبل، فوفقًا لتقرير صادر عن The Leak ، قد تطلق الشركة جهاز الألعاب PS5 Slim في الربع الثالث من عام 2023، ويضيف التقرير أيضًا أن وحدة التحكم القادمة ستكون نسخة أقل حجماً من وحدة التحكم الأصلية ، لكن الجهاز لن يحمل كلمة Slim ضمن الاسم.



ووفقًا للتقرير، لن يكون الجهاز القادم أخف من وحدة التحكم الأصلية فحسب ، بل قد يأتي أيضًا بتصميم محسّن، و من خلال وحدة التحكم هذه ، تعمل الشركة أيضًا على تطوير حل جديد لن يتطلب حاملًا عند وضع الجهاز أفقيًا.



وزعمت شائعات سابقة أيضًا أن الشركة تعمل على طراز PS5 جديد يأتي مع محرك أقراص يمكن إزالته، وقد يكون الجهاز القادم هو الجهاز الذي سيصل في عام 2023.



وتتميز أحدث وحدة تحكم في PlayStation 5 بتصميم جديد باللونين الأسود والأبيض وتتميز بمصابيح LED زرقاء حول فتحات التهوية، وأكدت الشركة بالفعل أن وحدة التحكم سيتم تشغيلها بواسطة معالجات تستند إلى AMD Zen 2 إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي DDR6 بسعة 16 جيجا بايت وذاكرة SSD مخصصة بسعة 825 جيجا بايت لسرعة تحميل أسرع.