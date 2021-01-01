تعرف علي الجدول والمواعيد .. امتحانات نصف العام لطلاب المدارس



امتحانات نصف العام امتحانات نصف العام



امتحانات نصف العام موضوع يشغل بال جميع طلاب المدارس وأولياء أمورهم ، حيث يستعد الجميع لـ امتحانات نصف العام الدراسي 2022 / 2023 ، التي ستعد أول امتحانات مصيرية في عهد الدكتور رضا حجازي بعد أن أصبح وزيرا للتربية والتعليم .



امتحانات نصف العام من المقرر وفقا لما أعلنت وزارة التربية والتعليم في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي ، أن تنطلق يوم الأحد 14 يناير 2023.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أيام امتحانات نصف العام سوف يتم حسابها ضمن أيام الدراسة الفعلية في المدارس ، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.

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امتحانات نصف العام يتم عقدها في نهاية الفصل الدراسي الأول ، وتستهدف امتحانات نصف العام قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكملهوأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوكجدول امتحانات نصف العاميتولى اعلان جدول امتحانات نصف العام مديريات التربية والتعليم الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية ، ويتم بعد ذلك ارسالها لجميع المدارسوتحرص مديريات التربية والتعليم عند وضع جدول امتحانات نصف العام ، على ان يكون الجدول مريح للطلاب ، والا تعقد اي امتحانات في ايام الاجازات والاعياد .امتحانات الصفوف الاولى بدون درجاتوقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اجراء تقييم شخصي لمهارات تلاميذ الصفوف الثلاثة الاولى من المرحلة الابتدائية الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2022 / 2023 ، لمتابعة مستوى الاداء التعليمي لتلاميذ الصفوف الثلاثة الاولى من المرحلة الابتدائية ، ومعدلات تقدم التلاميذ ، بهدف رصد نقاط القوة لديهم وتعزيزها والوقوف على نقاط ضعفهم لمواجهتها وعلاجها.وفي هذا الاطار يقوم معلمو الصفوف الثلاثة الاولى من المرحلة الابتدائية تحت اشراف موجهي الصفوف الاولى بالادارات التعليمية ، بعقد تقييمات تشخيصية قصيرة للتلاميذ بشكل دوري ، وعلى فترات زمنية مناسبة ، لقياس كل تلميذ في مهارات القراءة والكتابة والحساب ، المرتبطة بالصف الدراسي ، وذلك بهدف معرفة مدى تحقق نواتج التعلم ، وقياس معدل تقدم التلاميذ في تعلم واكتساب المعارف والمهارات وتهيئتهم للتعامل مع الاختبارات في الصفوف الأعلى ، وتحفيزهم على تحسين آدائهم ، وذلك من خلال استخدام أنماط التقييم المناسبة لهذه المرحلة العمرية والمتوافقة مع منظومة التعليم الجديدة مثل :- قياس مهارات القراءة والكتابة والحساب بشكل دوري.- التقييم من خلال الأنشطة.-التقييم من خلال الملاحظة.و وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم ، سيتم ابلاغ أولياء الامور بنتائج هذه التقييمات حرصا على تكامل الأدوار في دعم ومتابعة تعلم التلميذ وتقدمه ، مع التأكيد على استخدام النظم البنائية الإيجابية وتجنب استخدام الدرجات ، في التعبير عن نتائج هذه التقييمات وضرورة طمأنة أولياء الامور بعدم ربط هذه التقييمات بنجاح التلميذ او رسوبه وعدم تأثيرها لى انتقالهم من صف إلى آخر.إلغاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائينفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما قيل بشأن إلغاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي خلال العام الدراسي 2022/2023وقالت وزارة التربية والتعليم : أن نظام التقييم بالصفين الرابع والخامس الابتدائي ، سيعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة من خلال 3 أدوات للتقييم يأتي من بينها الامتحانات، حيث يتم تخصيص 60 درجة للامتحانات، و35 درجة للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة على الحضور لتكون الدرجة النهائية 100 درجة، وذلك وفقاً للقرار الوزاري بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2022/2023.وتنقسم الامتحانات المقررة على الصفين الرابع والخامس الابتدائي إلى ثلاثة امتحانات في الفصل الدراسي الواحد، بحيث يستهدف الامتحان الأول أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول.ويستهدف الامتحان الثاني أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني، وبالنسبة للامتحان النهائي يُعقد في نهاية كل فصل دراسي، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملاً، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الدرجات الثلاث.امتحانات الصفين الاول والثاني الثانويحسمت وزارة التربية والتعليم مصير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي خلال العام الدراسي الجديد 2022 / 2023.وقررت وزارة التربية والتعليم ألا يتم عقد امتحانات الصفين الأول الثانوي والثاني الثانوي 2023 بشكل مركزي موحد، بل ستكون امتحانات نقل عادية تتم على مستوى الإدارات التعليمية.ومن المقرر أن تكون امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونية مثل العام الماضي، على أن يتم وضعها من خلال كل إدارة تعليمية مثل سنوات النقل العادية.