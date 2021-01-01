تطلق هواوي هاتف Huawei Nova Y61 الجديد رسميًا في الخارج



Huawei Nova Y61 Huawei Nova Y61

كشفت شركة هواوي في الخارج عن هاتف Huawei Nova Y61 الجديد كُليًا بشكل رسمي، حيث ظهر الهاتف على موقع هواوي العالمي ضمن هواتف سلسلة الـNOVA التي تنافس في الفئة المتوسطة، وظهرت مواصفاته الكاملة، على ان يدخل الهاتف للأسواق العالمية المختلفة خلال الفترة المُقبلة.



مواصفات Huawei Nova Y61 :-

وزن 188 جرام وأبعاد 164.3×75.8×8.9 مم

خامات خارجية من البلاستيك البولي كاربونيت بالكامل

دعم تركيب شريحتين إتصال 4G ولا يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي

شاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.52 بوصة بدقة 1600×720 بيكسل جودتها HD+ مع كثافة بيكسلات 269 بيكسل لكل بوصة والشاشة تأتي مع نوتش Water Drop

المعالج المتوقع هو Kirin 710A ثماني النواة بدقة تصنيع 14 نانو ميتر مع معالج رسومي Mali-G51 MP4

مساحة تخزين 64 جيجا مع 4 جيجا رام

واجهة هواوي EMUI 12 بدون خدمات جوجل



كاميرا أمامية واحدة بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

كاميرا خلفية ثُلاثية، الأساسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8، الثانية 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو، الأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل

الكاميرات تدعم فلاش LED وتدعم HDR و Panorama وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

الهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي

سماعات الهاتف الخارجية Mono

بعض نسخ الهاتف تدعم الـNFC

بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور

يُمكن إلغاء قفل الهاتف عن طريق Face Unlock

بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 22.5 وات ويتم الشحن من خلال USB Type C

ألوان الهاتف الأزرق والأخضر والأسود

قد يعجبك أيضا...

لم يتم الكشف عن السعر الرسمي للهاتف في الخارج، لكن من المتوقع ان يأتي سعره يُعادل حوالي 5000 جنية مصري، فهو هاتف إقتصادي يُقدم مجموعة مواصفات متوازنه ليست قوية وليست الأضعف، ولا نتوقع ان يتم طرح الهاتف بالسوق المصري في وقت قريب، لكن من المتوقع ان يدخل أسواق الخليج.