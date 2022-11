إنفينيكس تقدم هاتف متطور يتحدى أفضل هواتف أندرويد..بتقنية 5G..

إنفينيكس إنفينيكس

أعلنت شركة إنفينيكس Infinix، العلامة التجارية الصينية عن هاتف متطور جديد يأتي تحت اسم Infinix Zero 5G 2023، والذي يعد ثاني هاتف يقدم دعما لشبكات الجيل الثاني الخليوية، حيث يأتي كخليفة لأول هاتف 5G لها المسمى Infinix Zero 5G، والذي تم الإعلان عنه خلال العام الماضي.







وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف إنفينيكس الجديد Infinix Zero 5G 2023، بشاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD، بقياس 6.78 بوصة، وبجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

قد يعجبك أيضا...

مواصفات هاتف إنفينيكس Infinix Zero 5G 2023ينبض بداخل هاتف إنفينيكس Infinix Zero 5G 2023، معالج ثماني النواة من نوع Dimensity 1080 والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقدم دعما لشبكات الجيل الخامس الخليوي 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت،وذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 256 جيجابايت، من التخزين القابل للتوسيع.ويأتي قسم الكامير بهاتف إنفينيكس Infinix Zero 5G 2023، مزودا بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بمستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويتميز الهاتف الجديد بكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل تعمل مع تقنية التعرف على الوجوه.ويحتوي هاتف إنفينيكس Infinix Zero 5G 2023، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويتميز الهاتف بقارئ لبصمات الأصابع مثبت على الإطار الجانبي للجهاز.وزودت إنفنيكس هاتف Infinix Zero 5G 2023، بواجهة المستخدم التابعة لها XOS 12، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 12.وقدمت الشركة الهاتف Infinix Zero 5G 2023 بألوان الأسود والبرتقالي والأبيض، لكنها لم تكشف عن سعر الجهاز حتي الآن.