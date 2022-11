هواتف سامسونج التي حصلت على نظام أندرويد 13 حتى الآن

سامسونج سامسونج

بدأت شركة سامسونج بطرح الإصدار النهائي من واجهة المستخدم الخاصة بهواتفها (One UI 5.0) التي تستند إلى نظام (أندرويد 13) لعدد من هواتفها، لتكون واحدة من أولى الشركات التي تطلق أحدث إصدار من أندرويد لمستخدميها بعد جوجل.



ويقدم نظام أندرويد 13 العديد من التحسينات في واجهة (Material You) التي قدمتها جوجل في نظام أندرويد 12 العام الماضي، التي تتيح للمستخدم المزيد من خيارات التخصيص للواجهة واختيار الألوان، كما يقدم تحسينات كبيرة في مشغل الوسائط، وإمكانية ضبط إعدادات اللغة وفقا لكل تطبيق، وغيرها الكثير من ميزات الخصوصية والأمان.



كما توفر واجهة (One UI 5.0) التي تستند إلى نظام أندرويد 13 عددًا من الميزات الجديدة لهواتف سامسونج، منها: ميزة اكتشاف الخصوصية عند مشاركة الصور، ولوحة تحكم جديدة للخصوصية والأمان مماثلة لتلك التي أنشأتها جوجل؛ شاشة قفل جديدة مع المزيد من الميزات القابلة للتخصيص؛ و(وضع الصيانة) Maintenance Mode الذي يخفي بيانات المستخدم عند إرسال الهاتف للإصلاح وغيرها الكثير.

إليك هواتف سامسونج التي حصلت على نظام أندرويد 13 بالفعل، والهواتف التي من ستحصل عليه خلال الأشهر القادمة:أولًا؛ هواتف سامسونج التي حصلت على نظام أندرويد 13 بالفعل:طرحت سامسونج في 24 أكتوبر الماضي نظام أندرويد 13 لثلاثة هواتف من سلسلة (جالاكسي إس) وهي: Galaxy S22، و Galaxy S22 Plus، و Galaxy S22 Ultra عالميًا.وفي نوفمبر 2022، يدأت سامسونج بإطلاق النظام لهواتف سلسلتي: Galaxy S21 و Galaxy S20. ولكن النظام متاح للهواتف في أجزاء من أوروبا بما يشمل: ألمانيا وسويسرا ، ومن المتوقع أن تطرحه سامسونج في مناطق أخرى بعد فترة وجيزة.Galaxy S22 – متوفر عالميًاGalaxy S22 Plus – متوفر عالميًاGalaxy S22 Ultra – متوفر عالميًاGalaxy S21 – متوفر في أوروباGalaxy S21 Plus – متوفر في أوروباGalaxy S21 Ultra – متوفر في أوروباGalaxy S20 – متوفر في أوروباGalaxy S20 Plus – متوفر في أوروباGalaxy S20 Ultra – متوفر في أوروباGalaxy Note 20 – متوفر في أوروباNote 20 Ultra – متوفر في أوروباثانيًا؛ قائمة الهواتف التي ستحصل على نظام أندرويد 13 قريبًا:كشفت سامسونج بشكل رسمي عن جدولها الزمني لطرح واجهة المستخدم (One UI 5.0) التي تستند إلى نظام (أندرويد 13) لهواتفها في رسالة أرسلتها إلى المستخدمين في كوريا الجنوبية عبر تطبيق (Samsung Members)، كما دعمت هذا الجدول الزمني أيضًا برسائل في للمستخدمين في ماليزيا والهند.من المحتمل أن يختلف هذا المخطط الزمني قليلاً اعتمادًا على منطقتك ووتيرة سامسونج الخاصة في الطرح، لكنه مخطط جيد لما يمكن توقعه.خلال شهر نوفمبر 2022:Galaxy Z Fold 4Galaxy Z Flip 4Galaxy Z Fold 3Galaxy Z Flip 3Galaxy Tab S8Galaxy Tab S8 PlusGalaxy Tab S8 UltraGalaxy Tab S7Galaxy Tab S7 PlusGalaxy Quantum3Galaxy A53 5GGalaxy A33 5Gخلال شهر ديسمبر 2022:Galaxy Z Fold 2Galaxy Z Flip 5GGalaxy Z FlipGalaxy S21 FEGalaxy S20 FEGalaxy S10 LiteGalaxy Note 10 LiteGalaxy A73 5GGalaxy A53 5GGalaxy A33 5GGalaxy A52s 5GGalaxy A52 5GGalaxy A51Galaxy A42 5GGalaxy A32Galaxy A71Galaxy A71 5GGalaxy Tab S7 FEGalaxy Tab S7 FE 5GGalaxy Tab S6 Liteخلال شهر يناير 2023:Galaxy A13 5GGalaxy A23Galaxy A72Galaxy A52Galaxy A32Galaxy A32 5GGalaxy M33 5GGalaxy M53 5GGalaxy M62Galaxy M52 5GGalaxy M12خلال شهر فبراير 2023:Galaxy A23Galaxy A23 5GGalaxy A12Galaxy A22Galaxy A22 5GGalaxy M13Galaxy M22Galaxy M23 5GGalaxy M32Galaxy Tab Active 4 Proخلال شهر مارس 2023:Galaxy A03Galaxy A03sGalaxy A04sGalaxy A13 LTE