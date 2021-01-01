للحفاظ على الإطارات اتبع نصائح “كفاءة الطاقة”

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وجه المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) عدد من النصائح الهامة لقائدي السيارات للحفاظ على الإطارات من سرعة التلف وإطالة عمرها الافتراضي، نستعرضها لكم خلال السطور التالية.



نصائح للحفاظ على الإطارات من التلف:

– عدم تحميل السيارة بأوزان كبيرة تزيد عن الحد الأقصى المقرر من قبل الشركة المصنعة، كي لا تتعرض الإطارات للانفجار أثناء السير على الطريق.



– مراعاة عدم القيادة على الطرق الوعرة بشكل متكرر، وتجنب الاصطدام بالأجسام الصلبة كالأرصفة والحجارة، كما يجب عدم تخطي المطبات والحفر بسرعات عالية.

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اقرأ أيضًا: الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة “لتبقى” تنصح مشتري السيارات الجديدة بالسؤال عن استهلاك الوقود بها– ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات بصورة دورية وفقًا للضغط الموصى به من قبل الشركة المصنعة، ويفضل قياس ضغط الإطارات عندما تكون باردة (أي قبل التحرك بالسيارة أو بعد التوقف لفترة).– عدم القيادة بشكل عنيف (الضغط بشدة على دواسة المكابح أو الوقود)، كي لا تتآكل النقوش الخارجية للإطارات، وهو ما يزيد من مسافة الكبح.اقرأ أيضًا: المركز السعودي لكفاءة الطاقة يؤكد على أهمية اختيار الإطارات المناسبة للمركبات– في حال ركن السيارة لفترة طويلة يجب قيادتها لمسافات قصيرة بحد أقصى مرة كل أسبوعين.ونصح المركز السعودي أيضًا للحفاظ على الإطارات ضرورة الحرص على شراء الإطار المناسبة للسيارة، وفقًا للحجم الموصى به من الشركة الصانعة، وذلك لأن تغيير حجم الإطارات يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود، ويخفض مستوى كفاءة الأداء.كما نصح المركز عند شراء الإطارات بضرورة التأكد من صحة البيانات المدونة في بطاقة كفاءة الطاقة، من خلال تطبيق “تأكد”، وذلك بالمسح على الباركود الموجود على البطاقة بواسطة الجوالات الذكية.