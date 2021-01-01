محطات في تاريخ هوندا سيفيك تايب آر..بدأت في السوق الياباني وحققت انتشار كبير في ربوع الأرض “25 عامًا و6 اجيال متتالية”..



هوندا سيفيك هوندا سيفيك

بنهاية تسعينات القرن العشرين، ظهرت للمرة الأولى سيارة العلامة اليابانية هوندا سيفيك تايب آر، النسخة عالية الأداء من سيارة السيدان هوندا سيفيك، والتي حققت نجاحًا ساحقًا في مختلف الأسواق العالمية منذ طرح جيلها الأول في 19 أغسطس من العام 1997، وتميزت إصدارات سيفيك R عادةً بجسم خفيف ومتين، ومحرك ذو أداء عالي مضبوط خصيصًا، ومكابح وشاسيه مطوران، وكانت أولى سياراتها مبنية على قاعدة عجلات الجيل السادس من هوندا سيفيك، وخلال السطور التالية نستعرض لكم محطات في تاريخ السيارة الرياضية هوندا سيفيك تايب آر، وأجيال السيارة خلال 25 عامًا.



أجيال هوندا سيفيك تايب آر

الجيل الأول 1997



ظهر الجيل الأول من السيارة عالية الأداء من طراز سيفيك، في أغسطس من العام 1997، بمحرك مكون من 4 اسطوانات، بسعة 1.6 لتر، ينتج قوة قدرها 185 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 160 نيوتن متر، وتصل سرعتها القصوى إلى 225 كم/ساعة، وكان هذا الطراز متاح فقط داخل السوق الياباني، وفي عام 1999 تم تحديث السيارة وتزويدها بمرايات جانبية كهربائية قابلة للسحب لون الهيكل، مع نوافذ تعمل بالكهرباء، ومكيف هواء تلقائي مع نظام فتح الدخول بدون مفتاح، فيما بلغ إجمالي إنتاج الجيل الأول من السيارة 16,000 وحدة.

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الجيل الثاني 2001مع بداية الألفية الجديدة ظهر الجيل الثاني من السيارة هوندا سيفيك تايب آر الرياضية ضمن فئة الهاتشباك بـ 3 أبواب، وجاءت مزودة بمحرك مكون من 2.0 لتر، ينتج قوة قدرها 215 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، تم تجهيز السيارة بمكابح متطورة، ومقاعد الرياضية LSD، وفي عام 2003 طرحت هوندا إصدارًا خاصًا من طراز هوندا سيفيك تايب آر، إحتفالًا بمرور 30 عامًا على طرح أولى سيارات سيفك اليابانية.إقرأ أيضًا: قصة نجاح “هوندا سيفك” التي أنقذت الشركة اليابانية خلال أزمة النفط العالميةالجيل الثالث 2007بتاريخ 30 مارس عام 2007 ظهر الجيل الثالث من السيارة الرياضية سيفيك تايب آر، في اليابان، وكان عبارة عن سيارة سيدان بأربعة أبواب مزودة بمحرك مكون من 4 اسطوانات، بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة قدرها 225 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 215 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، وجاءت السيارة بقاعدة عجلات 2,570 ملم، كما خضعت هذا الجيل إلى بعض التحديثات، منها المصد الأمامي والذي أصبح أعرض ويختلف عن التصميم الديناميكي الهوائي في سيارة سيفيك السيدان، بالإضافة إلى مساحات الزجاج الأمامي ومستشعر للمطر، ومصابيح أمامية أوتوماتيكية، ومصابيح ضباب أمامية، وسائد هوائية وستائر أمامية وخلفية، وتم إنتاج 13,000 وحدة.الجيل الرابع 2015في عام 2014 ظهر الجيل الرابع من السيارة هوندا سيفيك تايب آر عالية الأداء خلال فعاليات معرض جنيف للسيارات مزودة بمحرك مكون من 4 اسطوانات، بشاحن توربيني، بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة قدرها 310 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 400 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، وتأتي بقاعدة عجلات 2,600 ملم.الجيل الخامس 2018في عام 2017 تم الكشف عن نسخة الإنتاج من الجيل الخامس للسيارة هوندا سيفيك تايب آر، خلال فعاليات معرض جنيف للسيارات، حيث تم الإعلان عن سيارة الهاتشباك عالية الأداء، مزودة بمحرك مكون من 4 اسطوانات، بشاحن توربيني، بسعة 2.0 ينتج قوة قدرها 320 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات.الجيل السادس 2023تم الكشف رسمياً عن الجيل الجديد من هوندا سيفيك تايب آر بتاريخ أغسطس من الماضي، وتأتي مزودة بمحرك مكون من 4 اسطوانات، تيربو، بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة قدرها 324 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 440 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، بالإضافة إلى جنوط عجلات مقاس 19 بوصة.