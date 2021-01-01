ستدشن لامبورجيني خليفة افينتادور خلال أشهر، والحجوزات المسبقة تتجاوز 3000!

ودعت لامبورجيني موديل افينتادور مؤخراً بعد أكثر من عقد على انطلاقه في الأسواق، وبدأت العلامة بالفعل باختبار الخليفة الجديدة كلياً للسوبركار مع رصدها أكثر مرة في الطرق العامة أثناء تجوالها، والآن أكد المدير التنفيذي للشركة على خطط تدشين السيارة الجديدة في الربع الأول من 2023.
وأكد رئيس الشركة، ستيفان فينكلمان، مرة أخرى على كونها سيارة هايبرد بالقابس بمحرك 12 سلندر جديد كلياً، مع العلم أن لامبورجيني فتحت باب الطلب بالفعل على السوبركار الجديدة قبل أشهر من تدشينها الرسمي، مع جمع الشركة لأكثر من 3000 حجز مسبق بالفعل حتى الآن.
سوبركار أقوى وأجرأ وأسرع من افينتادور
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