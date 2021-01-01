ستدشن لامبورجيني خليفة افينتادور خلال أشهر، والحجوزات المسبقة تتجاوز 3000!



لامبورجيني لامبورجيني

ودعت لامبورجيني موديل افينتادور مؤخراً بعد أكثر من عقد على انطلاقه في الأسواق، وبدأت العلامة بالفعل باختبار الخليفة الجديدة كلياً للسوبركار مع رصدها أكثر مرة في الطرق العامة أثناء تجوالها، والآن أكد المدير التنفيذي للشركة على خطط تدشين السيارة الجديدة في الربع الأول من 2023.



وأكد رئيس الشركة، ستيفان فينكلمان، مرة أخرى على كونها سيارة هايبرد بالقابس بمحرك 12 سلندر جديد كلياً، مع العلم أن لامبورجيني فتحت باب الطلب بالفعل على السوبركار الجديدة قبل أشهر من تدشينها الرسمي، مع جمع الشركة لأكثر من 3000 حجز مسبق بالفعل حتى الآن.



سوبركار أقوى وأجرأ وأسرع من افينتادور

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ووضح فينكلمان أن مجموعة حصرية من عملاء الشركة حظوا بفرصة رؤيتها قبل الكشف الرسمي عنها، وننتقل لتصريحات أخرى من المدير التقني للامبورجيني، روفين موهر، وضح فيها أن السوبركار الجديدة ستكون أقوى بصوت عادم أفضل من افينتادور، مع العلم أن إصدار افينتادور Ultimae النهائي متوفر بقوة 780 حصان وعزم 720 نيوتن متر بـ 8500 دورة في الدقيقة.ونعلم أن خليفة افينتادور الجديدة ستدعم مدى كهربائي صافي بفضل استخدامها لحزمة بطاريات كهربائية جديدة، وتعهدت الشركة أن السائق لن يشعر بالوزن الإضافي للبطاريات.للوقت الحالي، تصب لامبورجيني جهودها على وضع اللمسات الأخيرة على سيارة هوراكان ستيراتو الجديدة المخصصة للتضاريس الوعرة والمنتظر تدشينها في الأول من ديسمبر القادم.