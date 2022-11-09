أسعار اللحوم فى مصر اليوم..

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أسعار اللحوم

أكدت شعبة القصابين غرفة القاهرة التجارية، استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق، اليوم الأربعاء، مع استمرار توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق، وضخ كميات كبيرة فى الأسواق عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، لضبط الأسعار وعدم تحركها، لتتراوح أسعار البلدى ما بين 170 و185 جنيها حسب القطعية، وفي بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة.

وبحسب نشرة شعبة القصابين، يباع اللحم الضأن بسعر ما بين 170 و200 جنيه حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 160- 190 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 و180 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 155 و160 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 160 و 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 130 و160 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 110 و130 جنيها، والكبدة المستوردة بين 80 جنيها إلى 97 جنيها.

وكثفت الحكومة نشر السيارات المتنقلة التى تتيح اللحوم بأسعار مناسبة، سواء عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية مما يوفر مزيد من الاستقرار فى أسعار اللحوم فى الأسواق.

المصدر: اليوم السابع

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