أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022



أسعار الذهب أسعار الذهب

بدأت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 في مصر، مستهل تعاملاتها على المستويات المرتفعة التي أغلقت عليها بتداولات أمس الثلاثاء، حيث شهدت السوق تحولاً دراماتيكيًا إثر الصعود المباغت بالبورصة العالمية والذي دفع سعر أوقية الذهب إلى تحقيق مكاسب تراوحت بين 30 إلى 40 دولارًا.



سعر جرام الذهب اليوم عيار 21

تداول سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في التعاملات المبكرة عند مستوى 1235 جنيهًا والذي يمثل مكاسب 19 جنيهًا بختام أمس، بينما بلغت مكاسبه خلال شهر نحو 165 جنيهًا حيث كان يتعامل عند مستوى 1070 جنيها.



أسعار جرام الذهب اليوم 24

ناهز سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء في مصر مستوى سعري 1411.5 جنيه.

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سعر جرام الذهب عيار 18تبلغ أسعار جرام الذهب اليوم عيار 18 في مصر ما قيمته 1058.5 جنيه، بينما يتحرك سعر جرام الذهب عيار 14 بسوق الصاغة في نطاق 825 جنيهًا.سعر الجنيه الذهب اليوممن المعروف والشائع عن الجنيه الذهب في مصر هو جنيه الذهب عيار 21 وهو يزن 8 جرامات، وبالتالي تصل أسعاره اليوم الأربعاء إلى نحو 9880 جنيهًا، وذلك قبل احتساب دمغة أو مصنعية أو ضريبة.توقعات سعر الدولاردفعت توقعات هبوط سعر الدولار في التقارير الصادرة عن شركات الأبحاث العالمية، الذهب العالمي إلى الارتفاع بقوة بختام تعاملات البورصة أمس الثلاثاء، حيث ارتفع سعر أوقية الذهب إلى مستوى 1712 دولارا، وبلغت المكاسب قرابة 40 دولارًا.توقعات أسعار الذهببدأت تلوح في الأفق، تكهنات بزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، خاصة مع التوقعات التي تشير إلى ضعف الدولار الأمريكي خلال الوقت المقبل، في ظل مخاوف تحيط بأوساط المستثمرين من جراء تخفيف حدة التشديد النقدي من قبل البنك المركزي الأمريكي "الاحتياطي الفيدرالي".أسعار الدولار اليوم الأربعاءسعر الدولار اليوم الأربعاء في مصر خلال التعاملات المبكرة، لازال مستقرًا عند مستويات معاملات أمس، حيث يبلغ سعر شراء الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 24.30 جنبيه بينما يتداول سعر بيع الدولار عند 24.35 دولار.أما أعلى سعر للدولار في البنوك، هو المتداول في مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، إذ يبلغ سعر شراء الدولار نحو 24.35 جنيه بينما سعر بيع الدولار 24.40 جنيه، وحال ارتفاع سعر الدولار في مصر سيترتب عليه ارتفاع أسعار الذهب أيضًا.