تعرف على مراحل الخسوف الكلي للقمر



مراحل الخسوف الكلي للقمر مراحل الخسوف الكلي للقمر

تشهد الكرة الأرضية بعد قليل اليوم الثلاثاء 14 ربيع الأخر 1444 الموافق 8 نوفمبر 2022 خسوف كلي للقمر هو الثاني والأخير هذا العام وسيكون مشاهدًا في معظم آسيا وأستراليا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية والوسطى لكنه غير مشاهد في الوطن العربي.



مراحل الخسوف الرئيسية:





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1 ) يبدأ الخسوف الجزئي مع بداية دخول القمر إلى منطقة ظل الأرض الخسوف الجزئي عند الساعة 09:09 صباحًا بتوقيت غرنيتش) ويبدأ قرصه يفقد الضوء تدريجياً وفي هذه المرحلة سوف يرى شكل ظل الأرض (المقوس) على القمر وهي إحدى الطرق القديمة في إثبات كروية الأرض.2 ) يتبع ذلك بداية الخسوف الكلي مع دخول كامل قرص القمر في ظل الأرض عند الساعة 10:16 ص بتوقيت غرينتش) .خلال الدقائق الأولى لبداية خسوف القمر الكلي يمكن رصد ظهور لون (أخضر مزرق) على إحدى حواف القمر، والسبب في ذلك اللون أن الضوء القادم من الشمس عند عبوره أعلى طبقة الستراتوسفير يخترق طبقة الأوزون التي تمتص الضوء الأحمر ويمر الضوء الأزرق ويصل إلى القمر وسيتكرر ذلك في الدقائق الأولى بعد نهاية الخسوف الكلي أيضاً.3 ) يصل الخسوف الكلي ذروته العظمى عند الساعة 01:59 ظهراً بتوقيت مكة (10:59 صباحًا بتوقيت غرينتش). ويكون في عمق ظل الأرض.4 ) تنتهي مرحلة الخسوف الكلي عند الساعة 02:41 ظهراً بتوقيت مكة (11:41 صباحًا بتوقيت غرينتش) مع بداية خروج القمر من ظل الأرض وتبدأ المرحلة الثانية من الخسوف الجزئي.5 ) ينتهي الخسوف الجزئي عند الساعة 12:49 ظهرًا بتوقيت غرينتش) وتعود كامل إضاءة القمر وينتهي الحدث الرئيسي.جدير بالذكر أن وصف الخسوف الكلي بالقمر الدموي أو قمر الدم المنتشر على نطاق واسع ليست تسمية علمية، ظهرت للمرة الأولى في العام 2013 برغم ذلك أصبح هذا المصطلح يستخدم عند حدوث أي خسوف كلي للقمر .