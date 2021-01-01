تحذير.. تطوير سماعة رأس VR مُصممة لقتلك

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قد يواجه مؤسس منصة Meta Oculus مشكلة في العثور على متطوعين، لتجربة أحدث ابتكاراته، وهي سماعة رأس VR يمكنها قتلك حرفيًا، بحسب ما نشرت «ديلي ميل».



وسماعة NerveGear، التي صممها مؤسس Oculus Palmer Luckey البالغ من العمر 30 عامًا، تدمر دماغ المستخدم على الفور عندما يموت في أي لعبة افتراضية.



هذا وتبدو وسماعة الرأس "مرعبة"، وخاصة وهي تبدو وكأنها موجهة إلى جمجمة المستخدم، وعندما يموت المستخدم تقريبًا أثناء اللعب، تطلق الوحدات النار على رأسها، وتقتلهم على الفور في نفس الوقت.

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واعترف "لوكي"، أن تطوير الجهاز لم ينته بعد، على الرغم من أنه قد يواجه مشكلة في الحصول على تصريح لاستخدامه حتى عندما يكون جاهزًا.ووصف "لوكي" Luckey، الذي باع شركته Oculus إلى ميتا Meta مقابل 3 مليارات دولار في عام 2014 عن عمر يناهز 21 عامًا، الجهاز "المذهل" في منشور على مدونة.وقال: "لطالما سحرتني فكرة ربط حياتك الواقعية بالشخصية الافتراضية الخاصة بك - فأنت ترفع على الفور المخاطر إلى الحد الأقصى، وتجبر الناس على إعادة التفكير بشكل أساسي في كيفية تفاعلهم مع العالم الافتراضي واللاعبين بداخله".وأضاف: "هذا وقد تجعل الرسومات الضخمة اللعبة تبدو أكثر واقعية، ولكن التهديد بعواقب وخيمة فقط هو الذي يجعل اللعبة تبدو حقيقية بالنسبة لك، ولكل شخص آخر في اللعبة".